Se acerca la prima de navidad: cuándo la pagan, cuánto es y quiénes tienen derecho a recibirla

Desde noviembre llega diciembre. Los centros comerciales encienden su iluminación, en las emisoras de radio se oyen canciones típicas de fin de año y eso quiere decir que la prima se acerca. Por eso en Noticias RCN le contamos cuándo le deben pagar la primera, de cuánto es y quiénes tienen derecho a recibir esta bonificación legal.

Lo primero que hay que mencionar es que, por Ley, bien sean públicas o privadas, todas las empresas están obligadas a pagar esta prima. Se trata de una de las prestaciones sociales que recibe el empleador y que equivale a un mes del salario mensual de cada trabajador, el cual se divide en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre.

Por ejemplo, si usted tiene un salario mensual de cinco millones de pesos ($5.000.000) la prima navideña será de dos millones, quinientos mil pesos ($2.500.000). La proporción es medio sueldo en junio y medio sueldo en diciembre, para cumplir con la ley que exige que se dé un salario al año.

Algunas empresas, con el objetivo del bienestar de sus empleados, aprovechan esta época de diciembre para dar bonificaciones y primas extralegales. Claro que hay que aclarar que estos incentivos son absolutamente opcionales y dependen del empleador. En caso de que no den estas bonificaciones, el empleado no podrá exigirla de ninguna manera, a no ser que en su contrato esté estipulado.

¿Hasta cuándo le podrán pagar la prima de navidad?

Según el Ministerio de Trabajo, las empresas tendrán hasta el 20 de diciembre para pagar la prima de Navidad, sin embargo, se debe liquidar hasta el último día del año. La empresa que no lo haga, se expondrá a una multa de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En el caso específico que el trabajador no se haya laborado el año completo, tendrá derecho a la prima, en proporción al tiempo laborado, según el Código Sustantivo del Trabajo. “A razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último periodo mensual, si fuere variable", explica esta norma.

¿Qué puede hacer si no le pagan la primera antes de la fecha?

El empleado podrá exigir el pago y denunciar a su empleador ante el Ministerio del Trabajo por el incumplimiento de sus obligaciones.