¿Quiénes recibirán el aguinaldo extraordinario de $500.000 del Gobierno para Navidad?

El Gobierno Nacional, a través de los programas del Departamento de Prosperidad Social, anunció que entregará un pago extraordinario de $500.000 pesos en Navidad a las familias en condición de pobreza extema del país.

Aunque inicialmente se dijo que el beneficio llegaría al menos a 1.2 millones de colombianos, priorizando a las madres cabeza de hogar con hijos menores de edad, el DPS publicó este miércoles en su cuenta de Twitter que este aguinaldo podría entregarse a casi dos millones de hogares.

El giro extraodinario será entregado a las personas con mayor índice de vulnerabilidad que se encuentren en programas de interés social como el Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo navideño?

El subsidio extraodinario para garantizar una Navidad digna será entregado a las familias con más necesidades que aparezcan inscritas en el Grupo A del Sisbén y que hacen parte de los distintos programas de interés social del Gobierno.

Quienes hagan parte de los programas, pero que en el Sisbén no estén en la categoría del Grupo A, recibirán un bono por $340.000 pesos.

La intención del Gobierno es de ampliar el beneficio a los programas de Ingreso Solidario como Familias en Acción o Jóvenes en Acción. Las primeras transferencias serán destinadas especialmente a este grupo focal de las madres cabeza de familia, debido que las estadísticas demuestran que al menos el 75% de los hogares con mayor precariedad están liderados por ellas.

Las primeras transferencias las recibirán las madres cabeza de familia con hijos pertenecientes a la primera infancia que se encuentren registradas grupo A del Sisbén, pero ¿cómo saber si es beneficiaria y a cuál nivel del Sisbén pertenece?

Para conocer si es beneficiario haga clic aquí para ingresar a la página oficial de la entidad y digite su número de cédula.

Cerca de 2 millones de hogares en situación de pobreza recibirán una transferencia monetaria extraordinaria de 500 mil pesos por hogar en diciembre de 2022 a través de los programas #IngresoSolidario, @FamiliasAccion y @JovenesAccionCo.

Los cambios en el Ingreso Solidario

Aunque no hay una fecha formal en este momento porque aún no se ha expedido la resolución, queda claro que el pago del último bimestre de Ingreso Solidario no se realizará la segunda semana de noviembre como estaba acordado.

La directora del DPS, Cielo Ruquinse, le habría confirmado a dicho medio que este pago no se realizaría antes de Navidad, en vista de que estos cambios suponen una serie de procesos que vienen desarrollándose.

Al mismo tiempo, la funcionaria aseguró que “la transferencia está asegurada y con ese criterio, madres cabeza de familia de los sectores más vulnerables serán beneficiadas, así como familias que no estaban recibiendo ninguna transferencia por parte del Estado”.

Aunque por el momento estos cambios podrían ser un hecho, no será hasta el próximo 26 de diciembre que se comiencen a girar los pagos de los últimos meses de 2022 a las familias beneficiarias.

Según Rusinque, los desembolsos comenzarían desde el 26 de diciembre y finalizarían el 14 de enero.

Estos serían los primeros cambios del gobierno de Petro en el programa de interés social que fue creado durante la pandemia del covid-19 para mitigar las devastadoras consecuencias que sufrieron las familias más vulnerables del país.