Daniel Quintero presentó tutela ante el Consejo de Estado por suspensión de la Procuraduría

El alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, llegó este 13 de mayo a Bogotá para interponer ante el Consejo de Estado una acción de tutela, con la que busca eliminar la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo de su cargo por presuntos actos de participación en política.

La medida, que se proclamó como provisional y duraría tres meses, ha sido fuertemente criticada por los sectores de oposición, quienes aseguran que se violó la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la potestad de ciertas entidades para retirar a funcionarios elegidos por voto popular de sus labores.

Asimismo, la decisión de la Procuraduría ha sido calificada por Quintero como un intento de ataque a la democracia, por lo cual inició un proceso de defensa jurídica con el que espera recuperar su cargo.

Vamos a presentar alegatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además acaban de notificarme en la Procuraduría, porque ni siquiera nos habían notificado (...) He venido con el abogado Héctor Alonso Carvajal, le he dado el poder. Tengo que decir además que es el abogado que, en solidaridad, Gustavo Petro me ha puesto para que defendamos la democracia.