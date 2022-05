¿Y la seguridad? Reveladora declaración de embajadora de Paraguay en Colombia

Este martes 10 de mayo se registró una tragedia en la Isla Barú ubicada cerca a Cartagena de Indias.

Marcelo Pecci, reconocido fiscal de Paraguay, fue asesinado mientras celebraba su luna de miel en el Hotel Decameron Barú.

Pecci y su esposa, Claudia Aguilera, se casaron el pasado 30 de abril y justo cinco días después tomaron un avión para la costa colombiana. En el lugar, Claudia le notificó a su esposo que sería papá, noticia que ambos celebraron y compartieron en sus redes sociales.

Sin embargo, tiempo después y a bordo de una moto acuática, Pecci fue atacado por varios hombres que le dispararon desde una lancha en varias oportunidades.

En diálogo con Noticias RCN, la embajadora de Paraguay en Colombia, Sophia López Garelli, habló sobre las acciones que tomarán las autoridades internacionales y colombianas para acelerar la investigación.

“En este momento la embajada de Paraguay maneja la información de que fue asesinado el fiscal Marcelo Pecci. En este momento, ya una coordinación entre Colombia y Paraguay, el encargado de la investigación, el que está liderando la investigación a nivel colombiano sería el general Vargas personalmente. Él está allá en Cartagena y están viniendo de Paraguay cuatro fiscales junto a personal especial personalizado. Ellos estarían llegando esta noche, están a punto de despegar”, señaló Garelli.

La embajadora también indicó que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de que el fiscal recibiera amenazas por los procesos legales que lideraba relacionados al narcotráfico.

“Yo no manejo absolutamente el tema de que se hubiera recibido amenazas. Si sé que estaba manejando varios procesos muy delicados porque el era fiscal y muy bueno, en materia de lucha contra el crimen transnacional organizado, contra el narcotráfico, lavado de dinero, cooperación con el terrorismo y todo ese tipo de temas. Lastimosamente no manejábamos la información de que él había venido a tierra colombiana, era un viaje privado, se trataba de su luna de miel y por esa razón no informó a la embajada”, añadió.

Finalmente, Sophia aseguró que, de haber tenido conocimiento del viaje, se hubiesen tomado las medidas y recaudos pertinentes para garantizar la seguridad del fiscal.

