El desgarrador relato de la esposa del fiscal paraguayo asesinado en Barú

Durante la mañana de este 10 de mayo del 2022, se registró el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa privada en el hotel Decamerón de Barú en Cartagena. El hombre se encontraba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera.

Precisamente, Aguilera dio unas declaraciones a la radio paraguaya Monumental AM 1080 momentos después del atentado contra su marido.

Aguilera aseguró que aunque su esposo era fiscal contra el crimen organizado, las drogas y el lavado de dinero, y que no habían tenido "ninguna amenaza y ningún atentado en Paraguay"

Esto lo dijo mientras relataba al periodista de Monumental AM 1080 que aun esperaba a la policía en la Isla de Barú, en la playa privada del hotel Decameron, en donde "le dispararon y se fueron (...) no hay información de la lancha. Un guardia quiso acercarse pero le dispararon, no sé si está vivo a o no".

El relato del trágico hecho

Aguilera relató los hechos de la fatídica mañana donde su esposo fue asesinado: "Llegaron dos hombres en una lancha, y se acercaron y le dispararon". Confirmó que el fiscal falleció después de que le dispararan.

Añadió que no tienen conocimiento si el atentado fue para robarlos o si era algo dirigido específicamente a su esposo. "Ellos simplemente llegaron, le dispararon y se fueron", sostuvo.

El general Jorge Luis Vargas, director de la policía, declaró que Pecci fue atacado en la isla de Barú y que tomó "la determinación urgente, rápida, de enviar cinco funcionarios del equipo de homicidios" a la zona.

Marcelo Pecci y Claudia Aguilera se casaron el pasado 30 de abril, según publicaciones ella en sus redes sociales.

En la última publicación de Aguilera en Instagram se ve a la pareja abrazada en la playa y, en primer plano, unos zapatos de bebé.

El general Vargas anunció que una "comisión de oficiales" paraguayos llegará a Colombia para unirse al equipo de investigación y que las pesquisas serán apoyadas por autoridades de Estados Unidos.