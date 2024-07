“El ELN no ha respondido si está dispuesto o no a transitar a la paz”: delegación del Gobierno

Las negociaciones entre el Gobierno y el ELN se encuentran en un agudo punto de crisis. El futuro es tan incierto que, a través de un comunicado, la delegación le pidió al grupo armado que defina si va a continuar o no con el proceso de paz.

Y es que, según el punto de vista del Gobierno, le han solicitado con paciencia al ELN que se reúnan para llegar a puntos en común que permitan que el acuerdo de paz avance, pero no han conseguido una respuesta positiva, sino que, por el contrario, los interrogantes cada vez se han acrecentado más.

Llegó el momento de que el ELN tome una postura definitiva frente al proceso de paz, así lo informó el Gobierno

“Luego de años de diálogo, el ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz; o si en realidad concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar”, aseveró la delegación del Gobierno en un comunicado que dio a conocer el 26 de julio en su cuenta de X.

“Llegó el momento en el que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz, si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos y si quiere o no renovar el cese al fuego”, agregaron enfáticamente.

La delegación del Gobierno que está intentando negociar un proceso de paz con el ELN insistió que su prioridad es que se construya un acuerdo que garantice el bienestar de los pobladores de los diferentes territorios del país, pero aclaró que ese fin solo podrá cumplirse si las dos partes demuestran disposición.

En ese sentido, el Gobierno está a la expectativa de que el ELN responda esos interrogantes públicamente para saber si continúan buscando mecanismos para fortalecer el proceso de paz o si, definitivamente, dan por terminadas las negociaciones.

Adicionalmente, se espera que el pronunciamiento del ELN ocurra pronto, teniendo en cuenta que el último cese al fuego pactado se vence el próximo 3 de agosto.

La delegación del Gobierno también manifestó que es mentira que le hayan incumplido al ELN

Mediante un comunicado el ELN se pronunció el 25 de julio y estableció que, supuestamente, algunos integrantes de la delegación del Gobierno no habían querido firmar el Acuerdo 28, a través del cual se busca que la sociedad civil también tenga una participación amplia en el proceso de paz y que se construya un gran acuerdo nacional para ponerle fin al conflicto.

Sin embargo, el Gobierno respondió que “no es cierto que el Acuerdo 28 no haya sido firmado por la totalidad de la delegación o que no exista una resolución presidencial en la que se reconozca de manera explícita el carácter político del ELN”.

Desde la perspectiva de la delegación, la manifestación de los supuestos incumplimientos podrían ser mentiras que en realidad están demostrando la posición que Antonio García, el comandante del ELN, tiene frente al acuerdo de paz.