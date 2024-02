Delincuente estaría robando constantemente a estudiantes de un colegio al norte de Bogotá

No hay lugar de Bogotá donde la delincuencia no esté presente. Los ciudadanos no pueden transitar tranquilos por las calles por miedo a ser robados por delincuentes. Ahora, ni los estudiantes de colegios están seguros, pues se conoció el caso de un ladrón que tiene asediados a alumnos de una institución al norte de la capital.

Según los testimonios de los padres de familia de las víctimas, este sujeto los amenaza con armas de fuego tras salir del colegio para robarles todas sus pertenencias.

Lea además: Helicóptero Black Hawk del Ejército se accidentó con siete personas a bordo

Las autoridades ya comenzaron a activar los patrullajes en la zona donde han ocurrido estos sucesos, pues buscan dar con la captura del delincuente. Según los videos que se han conocido, el hombre aprovecharía distintas horas del día para atracar a los estudiantes. Hasta el momento han sido cuatro las víctimas del ladrón; tres estudiantes de colegio y un universitario.

Temor de los estudiantes por salir a la calle

Todas las víctimas han denunciado que el hombre los ha amenazado con arma de fuego para hurtarles sus pertenencias. Los padres de familia tienen temor por la seguridad de sus hijos. El colegio está ubicado en el barrio Callejas, en la localidad de Usaquén.

"(El delincuente) lo agarra del brazo, le pone una pistola a la altura del tórax, y le dice "usted no se va a ningún lado. Me tiene que dar todo lo que tiene en este momento", contó, Pilar Ramírez, madre de una de las víctimas.

Además, señaló que su hijo se volvió a topar con el ladrón algunos días después, y salió corriendo al verlo. En esa ocasión, el delincuente estaba robando a otros menores.

A los estudiantes atracados les robó, celulares, audífonos, dinero, y les pidió las claves de los teléfonos.