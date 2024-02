"No quiero quedar huérfano": niño pide en desgarrador video que secuestradores liberen a su mamá

Es desgarrador el llamado que hace un niño para que liberen a su mamá, quien se encuentra secuestrada en el sur de Bolívar. El gobernador del departamento, Yamil Arana, fue quien compartió el video y pidió ayuda al presidente Gustavo Petro por los constantes enfrentamientos entre grupos armados que han dejado cientos de familias desplazadas.

Arana argumentó haber publicado el video no solo por el clamor del menor, sino también porque asegura que es el llamado que hacen cientos de habitantes del sur del departamento en medio del recrudecimiento de la violencia.

También señaló que el departamento superó las capacidades institucionales, razón por la que pide que el Gobierno voltee a mirar. Y que lo ocurrido en la región obedece a una disputa entre grupos delincuenciales por territorio, ya que la minería genera por lo menos 300.000. millones de pesos al año.

“Este video lo hago para que respeten a mi mamá y me la puedan devolver con vida. Que le respeten su vida”, dice el joven en medio de sollozos.

“No tengo padre, no tengo a nadie. No quiero quedar huérfano. ¿Por favor me la pueden regresar?”