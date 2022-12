¿Por qué no han sido liberados los voceros de paz del Gobierno?

El tema de la liberación de los siete voceros de paz del Gobierno ha tardado más tiempo del esperado. De momento, el Inpec no cuenta con las notificaciones de libertad que se deben otorgar. Sumado a esto, tampoco se han firmado las actas del compromiso de no volver a delinquir que exigió el Gobierno.

Se sigue a la espera de que los jueces de control de garantías otorguen la boleta de libertad a estas personas. La forma como esto debe hacerse es mediante la resolución del Gobierno, con la cual deben notificar a los jueces para proceder y ser llevada al Inpec.

Desde el propio Inpec ya se están llevando a cabo las verificaciones en el sistema, a donde debe llegar una notificación de un juzgado que ordene la liberación de los siete voceros de paz. Cuatro de estos se encuentran en centros carcelarios, y los otros tres en casa por cárcel.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, recordó que estas personas "no pueden cometer ningún tipo de conducta que atente contra los derechos de nadie".

Por otro lado, el exdirector del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, indicó que "lo que corresponde en este caso es que los jueces de control de garantías sean quienes examinen esas libertades".

Expectativa del Gobierno frente a los voceros de paz

Según señala el Gobierno, estas personas que serán liberadas son indígenas, campesinos, y estudiantes defensores de causas animalistas que no han sido judicializados. El presidente Petro señaló anteriormente que no se liberará a personas condenadas.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), habló con Noticias RCN respecto al tema de la liberación de estos gestores. Desde su perspectiva, ve importante que haya liderazgo para que, en caso de que haya protestas, no sean violentas.

"Es muy importante contar con liderazgos que puedan llevar a que la protesta no sea violenta. En el pasado ha ocurrido, digamos, en el 2018, 2019, en particular en el 2018, surgieron liderazgos que llevaron a que la protesta en ese año no fuera violenta. Eso es muy importante y hay que rescatarlo, y este puede ser un mecanismo para hacerlo. Ahora esto a propósito no tiene nada que ver con una tercera cosa que es un programa de subsidios para jóvenes en situación de riesgo para que no caigan en situaciones o para prevenir y reducir la probabilidad de que caigan de riesgo de pertenecer a grupos armados", señala Restrepo.