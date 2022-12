¿Cuál es el mensaje que deja liberación de jóvenes de primera línea para ser gestores de paz?

Uno de los programas principales del Gobierno de Gustavo Petro es la llamada 'paz total', y este cuenta con diferentes componentes. Entre estos aparece la de los denominados gestores de paz, quienes son unas personas que fueron capturadas en el marco de las protestas del 2021, y que serán liberadas para cumplir con unas funciones específicas.

Según señala el Gobierno, estas personas que serán liberadas son indígenas, campesinos, y estudiantes defensores de causas animalistas que no han sido judicializados. El presidente Petro señaló anteriormente que no se liberará a personas condenadas.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), habló con Noticias RCN respecto al tema de la liberación de estos gestores. Desde su perspectiva, ve importante que haya liderazgo para que, en caso de que haya protestas, no sean violentas.

"Es muy importante contar con liderazgos que puedan llevar a que la protesta no sea violenta. En el pasado ha ocurrido, digamos, en el 2018, 2019, en particular en el 2018, surgieron liderazgos que llevaron a que la protesta en ese año no fuera violenta. Eso es muy importante y hay que rescatarlo, y este puede ser un mecanismo para hacerlo. Ahora esto a propósito no tiene nada que ver con una tercera cosa que es un programa de subsidios para jóvenes en situación de riesgo para que no caigan en situaciones o para prevenir y reducir la probabilidad de que caigan de riesgo de pertenecer a grupos armados", señala Restrepo.

Mensaje del Gobierno con estas liberaciones

Respecto al mensaje que manda el Gobierno con estas liberaciones, Restrepo considera que lo que buscan es que haya mayor cercanía con los jóvenes en caso de que vuelva a haber protestas.

Indica que durante el Gobierno de Iván Duque, se tramitó una ley que hizo más estricto y fuerte el castigo a quienes eran violentos en el marco de las protestas.

"Yo diría que el mensaje aquí es que no se tiene una expectativa de que eso pueda reducir las protestas, que es necesario aumentar la gestión. Pero tengo que decir que ese mensaje tampoco ha sido completamente claro. En segundo lugar, me parece que el otro mensaje es que están acercándose a los jóvenes para que, en la eventualidad que haya protestas, y esto puede ocurrir relativamente pronto en Colombia, por el desespero, de descontento social, está subiendo de manera acelerada por la situación económica. Para que en ese caso haya una aproximación muy diferente a quienes están protestando", puntualiza.