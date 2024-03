Más de 3.000 personas han sido desplazadas en varios departamentos por el conflicto armado

El enfrentamiento entre grupos armados no deja de generar estragos en varios sectores del país. Desde Nariño denuncian que cientos de familias están confinadas en sus casas y en La Guajira, otras más fueron obligadas a abandonar sus hogares.

Además, la Defensoría del Pueblo denuncia que el Gobierno Nacional no ha atendido sus alertas sobre la situación en Putumayo donde hay miles de personas confinadas desde hace 40 días.

Qué está pasando con los grupos armados de La Guajira

Más de 600 personas en el departamento de La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta viven en angustia porque han tenido que huir de sus casas por enfrentamientos por disputas del territorio entre el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

De hecho, Carlos Camaro, defensor del Pueblo dice que “hay zozobra entre las comunidades étnicas y campesinas por la agudización del conflicto armado en distintas zonas de La Guajira”.

“La situación es grave. Grave porque en estos momentos hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas en la Sierra, hay presencia de los Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y esto no es escondido, es público: la oficina del alto comisionado para la Paz lo conoce”, dice Pedro Loperena, líder indígena de la Sierra Nevada y La Guajira.

La situación en Nariño por el enfrentamiento entre grupos armados

En los municipios de Cumbitara y Leiva, en el departamento de Nariño, las comunidades también viven una violación de sus derechos humanos pues cerca de 2.500 personas se encuentran confinadas por enfrentamientos entre facciones de las disidencias de las Farc.

Debido a la situación en el departamento, el secretario de Gobierno de Leiva, Wilfredo Bolaños Sánchez, pidió ayuda al Gobierno Nacional, “esperamos una ayuda pronta y rápida por parte del Gobierno Departamental y Nacional porque el municipio de Leiva no tiene la capacidad de afrontar esta situación que estamos viviendo. Esperamos que lleguen ayudas lo más pronto posible”.

2.500 confinados en Putumayo

Además de la situación en Nariño y La Guajira, 2.500 personas del corregimiento de Mecaya, en el departamento de Putumayo, se encuentran confinadas en sus casas desde hace 40 días.

“Habíamos alertado sobre esta situación desde que comenzó, con la restricción de movilidad sobre el Río Caquetá, ordenada por uno de los grupos armados ilegales que opera en el sector, y que está afectando a más de 2500 personas, entre comunidades indígenas y campesinas asentadas sobre las riveras de los ríos Caquetá, Yurilla y Mecaya. Por esa razón solicitamos con urgencia que se abra un corredor humanitario en la zona”, aseguró Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo, en su seccional en Putumayo, dice que el Gobierno Nacional no ha respondido a sus solicitudes.

“Frente a esta situación no hemos encontrado respuesta diligente y oportuna por parte del Gobierno Nacional, en este caso, del Ministerio del Interior y la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En días pasados, en el Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Ministerio del Interior señaló que la Oficina del Alto Comisionado no ha podido atender la situación en Puerto Leguízamo debido a que no cuentan con personal contratado a la fecha”, aseguró Carlos Camargo Assis.