Diego Molano reiteró que operación militar en Putumayo fue legítima

El ministro de Defensa, Diego Molano, se trasladó hasta Puerto Leguizamo, Putumayo, para escuchar a la comunidad tras la polémica acción militar que dejó 11 muertos, los cuales, según la población, eran civiles y no miembros de las disidencias de las Farc como lo indicó el Ejército Nacional.

Así, el ministro, en medio de una audiencia pública, les pidió a los habitantes que escucharan al general que comandó la operación militar para que entendieran cómo se planeó y ejecutó la acción.

Además, Molano dejó claro que, si había alguna denuncia por parte de la comunidad en medio de los testimonios, solicitará a los comandantes regionales retirarse para garantizar seguridad y proteger la identidad de los ciudadanos.

"Los enemigos de los putumayenses no son la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es nuestra Armada Nacional, son estos grupos armados organizados, quienes cotidiana y sistemáticamente buscan constreñir, manipular y utilizar acciones terroristas de narcotráfico para tener poder destructor", dijo el ministro de Defensa.

Y agregó: "Tengan la certeza que esta operación la hicimos y la hemos desarrollado con el propósito de garantizar la seguridad y desarticular aquellos símbolos del mal, que sí son los enemigos del Putumayo

Presencia del Estado en Putumayo

Durante la visita al departamento, Molano anunció que llegaran ocho pelotones para un total de 240 hombres de la fuerza pública en la región, cuya misión serpa proteger a la comunidad y recuperar el control del territorio en el que operan distintos grupos al margen de la ley.

“Con el direccionamiento de nuestro comando general, llegan en las próximas semanas ocho pelotones con 240 hombres de nuestro ejército, para reforzar la presencia y garantizar la tranquilidad de que no hay desplazamiento en la zona”, precisó.