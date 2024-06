Directora de la cárcel La Modelo de Bogotá denunció amenazas de muerte a través de un panfleto

En las últimas horas, la directora de la cárcel La Modelo de Bogotá, Nancy del Socorro Pérez, denunció amenazas de muerte en su contra, a través de un panfleto. Estos hechos ocurren 20 días después del asesinato del coronel (r) Elmer Fernández.

Tras el crimen del director de este centro penitenciario y de la inminente renuncia del subdirector, Óscar Tovar, asumió el cargo la mayor Nancy del Socorro Pérez, el pasado 17 de mayo.

Por el asesinato del coronel Fernández en vía pública de Bogotá aún no hay capturados, las autoridades avanzan en las investigaciones que, al parecer, con el material probatorio recolectado hasta el momento, le daría un giro al caso.

Fernández también recibió este tipo de amenazas a través de panfletos, por lo que la nueva directora denunció que su vida podría estar en riesgo.

Amenazas de muerte a directora de la cárcel La Modelo

De acuerdo con el panfleto, de negarse a acceder a las pretensiones de los reclusos, atentarían contra su vida.

Se trataría básicamente del traslado de algunos internos de un patio en específico de este centro de reclusión.

Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas.

La amenaza dice, además, que tanto ella como sus guardias serían declarados objetivo militar desde la cárcel.

¿Por qué amenazan a la nueva directora de la cárcel La Modelo?

Se trataría del traslado de unos internos del patio 4A, lo que tendría cierta relación con los panfletos que recibió el coronel (r) Elmer Fernández una semana antes de su asesinato.

El mensaje que recibió la mayor Pérez dice:

“Un cordial saludo señora directora, con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque a estas dos personas del patio 4A (…) si en 72 horas estas personas están no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas”

En esa cárcel hago objetivo militar a usted y a la guardia.