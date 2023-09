“Decía que para ser universal hay que ser primero local”: Lina Botero sobre su padre durante homenaje en Congreso

El cuerpo del maestro Fernando Botero llegó a Bogotá en horas de la noche del pasado 21 de septiembre. Pasará por el Salón Elíptico del Congreso de la República, luego por el Museo Botero, y finalmente aterrizará en Antioquia.

Hoy sus restos estuvieron en cámara ardiente en el legislativo y allí su hija Lina Botero dio un conmovedor discurso en el que recordó que su padre amaba a Colombia y que lo demostró a través de su arte.

Las frases célebres del discurso de Lina Botero sobre su padre

"Cuando estaba descolgando las obras de sus propias paredes, le pregunté: ¿por qué no regalas otras y dejas estas?, y me respondió: 'porque un regalo que no duele, no es un buen regalo’. Esa frase me quedó grabada en la memoria para siempre", afirmó.

Dijo que su vocación siempre estuvo en el arte, a pesar de que su propia familia dudara de su futuro en esta profesión.

“Decían que él era el más colombiano de los colombianos. A pesar de que había vivido la mayor parte de su vida afuera, llevaba el país en su corazón. Decía que para ser universal hay que primero ser local, porque al tocar las raíces de su tierra toca las fibras de todos los seres humanos. Él deja un gran legado con su obra y su estilo personal y único, reflejo de sus convicciones artísticas. Siempre admiré en él que desde temprana edad reconoció su norte, por eso a los 15 años declaró que quería ser artista, a pesar de que su mamá predijo que se moriría de hambre", contó.

Donaciones de Fernando Botero al Colombia

Lina Botero también se refirió a la donación que hizo su padre a museos en Colombia, y reveló el motivo por el que lo hizo.

"Recuerdo cuando un día nos anunció que donaría a Colombia su colección de arte. El país vivía uno de los momentos más trágicos en medio de las masacres, los secuestros y asesinatos. Fue justo en ese momento que sorprendió con el anuncio de las obras que hoy adornan el Museo Botero en Bogotá y el de Antioquia. Siempre me decía que esa fue la decisión más inteligente porque lo que él donó se le había devuelto por algo más importante que el dinero: el reconocimiento y afecto de la gente.

Su nieto también intervino durante el homenaje. Dijo que Fernando Botero le enseñó a amar a Colombia.

No se pierda: Así era el estudio del maestro Fernando Botero en Mónaco