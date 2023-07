Dos chimpancés escaparon del zoológico de Pereira y fueron sacrificados

Una controversial decisión ha generado todo tipo de reacciones en Pereira, luego que Chita y Pancho, dos chimpancés que habían escapado del zoológico de la ciudad, fueran sacrificados por las autoridades debido a que presentaban acciones agresivas en contra de la comunidad y la propiedad privada.

Los animalistas se preguntan si realmente la única manera para controlarlos era causándoles la muerte. La pareja de primates salió de sus jaulas y según las autoridades se habrían mostrado agresivos en el momento en que intentaron capturarlos.

Sobre las 9:40 p.m. de este domingo un descuido de uno de los cuidadores del zoológico de Pereira causó que Pancho Y Chita salieran de sus jaulas y escaparan. La hembra Chita se quedó dentro del parque, pero fuera de su jaula, mientras que el macho llegó hasta un hotel cercano. En cada uno de los puntos, cuando iban a ser capturados, los animales se tornaron agresivos y fueron sacrificados.

Dos expertos francotiradores fueron quienes dispararon en contra de estos chimpancés.

El coronel Carlos Salas, comandante del Batallón San Mateo se pronunció acerca del actuar de las autoridades y el sacrificio de los animales. “El riesgo era inminente, estaban muy agresivos, el cuidador estuvo expuesto, un sargento también y la policía de haber sido atacados por este chimpancé. La reacción tuvo que ser inmediata para garantizar la seguridad de las personas que estaban interviniendo en ese momento…”.

Actualmente muchos se preguntan por qué no fueron utilizados dardos tranquilizantes para no matar a los chimpancés, pero los expertos del parque explican que su efecto no es inmediato y el peligro era inminente. A Pancho alcanzaron a impactarlo con un dardo, pero este no le hizo efecto.

Sandra Correa, gerente del Parque Ukumarí señaló que: “El tiempo del dardo tranquilizante puede durar entre 10 y 30 minutos en un animal que se encuentra eufórico, mientras pasa eso el animal te puede matar...”

El chimpancé Pancho tenía más de 40 años de vida y había sido rescatado de un circo, su compañera Chita tenía 35 años y había sido trasladada de otro zoológico.

“Hace años atrás en el zoológico ‘Matecaña’ dijimos que los íbamos a juntar a todos los chimpancés de Colombia porque ellos viven en familia, ellos no fueron traídos de África, ellos ya vivían en Colombia, quisimos juntarlos, fue muy duro. Pasó de los circos y llegó Pancho que no era nada fácil y luego logramos que otro zoológico soltara a su chimpancé hembra…”, agregó la gerente del Parque Ukumarí.

El parque Ukumarí aseguró que ya inició las investigaciones para establecer responsabilidades, ya que el escape de los dos chimpancés se debió a una falla humana y no en la seguridad de las rejas o puertas del hábitat donde vivían tres chimpancés, uno de ellos Yoko no escapó y ahora quedó solo.