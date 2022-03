Ejército denuncia a comunidad indígena que les arrebató a las tropas presunto disidente capturado

En las últimas horas, se conoció una denuncia del Ejército Nacional, en la que asegura que una comunidad indígena les arrebató a las tropas a un presunto disidente de las Farc, que acaba de ser capturado en flagrancia tras un operativo en el departamento de Cauca.

Puede leer: Al menos 15 soldados heridos por aparatoso accidente de tránsito en Santander

De hecho, según informaron las autoridades, en la operación militar se capturaron a dos sujetos de la Dagoberto Ramos, incluso, uno de ellos fue judicializado y llevado a Santander de Quilichao al bunker de la Fiscalía.

Sin embargo, con el segundo capturado la historia fue diferente, pues una multitud le quitó al Ejército a la persona, asegurando que era parte de una comunidad indígena, justo cuando estaba siendo atendido en un hospital cercano de la cabecera municipal de Caloto tras resultar herido en medio de los enfrentamientos.

"Se realiza una operación ofensiva contra estructura, tenemos información de inteligencia de que estos bandidos pretendían seguir reclutando nuestros jóvenes. Se sostiene el combate y no entiendo, repito, no entiendo las comunidades indígenas como es que nos quitan a estos sujetos, a estos bandidos, no entiendo, si estamos en favor de ellos", dijo Jhon Jairo Rojas comandante III División del Ejército.

Lea, además: Ejército retoma el control en Nóvita, Chocó, tras confinamiento por amenazas de ELN