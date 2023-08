El Fiscal General confirma que no saldrá del país ante presuntas amenazas del ELN

El pasado martes 8 de agosto, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que el ELN estaría planeando un gran atentado con francotiradores en su contra. Este anuncio ha causado conmoción en todo el país.

Ante esto, Noticias RCN habló en exclusiva con el funcionario, quien aseguró que no se va a dejar amedrentar por las amenazas y que permanecerá firme en el país para enfrentar esta situación.

“Estoy en pie, no nos vamos a doblegar, que la Fiscalía continúa su función en los territorios investigando y de que el fiscal general de la Nación se queda en Colombia, se queda en el país.

Estamos evaluando todas las circunstancias de seguridad de mi núcleo familiar pero estoy aquí hasta el último día de mi función porque no voy a agacharle la cabeza a ningún criminal”, aseguró Barbosa.

Adicionalmente, señaló que se están adelantando las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables que estarían detrás de este plan y dar con su paradero para capturarlos.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias investigativas. Se tienen además los elementos que se están tratando de cruzar con las diferentes fuentes de información que se tuvieron y de todos modos yo sí tengo que decir que agradezco al Gobierno Nacional, al ministro de defensa y al gobierno del presidente que han tenido la solidaridad porque eso permite que las instituciones funcionen”, agregó el fiscal.

Continúan las investigaciones

Por otra parte, Barbosa reiteró que se continúan evaluando los casos puntuales de crímenes cometidos por miembros de grupos al margen de la ley y que los procedimientos que se han hechos se rigen a lo estipulado en la Constitución Política y a las normas del presidente de la República.

“Es casi que natural que una organización de estas casi dispersa trate de decir que no tiene nada que ver con un hecho como el que se está denunciando. Sin embargo, creo que continúan las investigaciones. Nosotros no vamos a frenar nuestra labor investigativa. El hecho de que se hayan suspendido unas órdenes de captura, y eso es bueno que la gente lo sepa, no implica que se haya frenado la acción investigativa ni contra el ELN ni contra las disidencias de las. Farc. El hecho de que haya un proceso de paz no tiene relación directa con suspensión de investigaciones”, agregó el funcionario.