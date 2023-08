¿ELN planea atentado contra fiscal Barbosa?: claves para entender el caso

Una preocupante y grave amenaza contra la vida del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se estaría gestando desde los altos mandos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hecho que encendió las alarmas en el país, aunque desde algunos sectores nacieron cuestionamientos por la ausencia de pronunciamientos del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, este 9 de agosto desde el ELN emitieron un contundente comunicado desmintiendo que en algún momento hayan planeado un ataque en contra del fiscal.

¿Planes de un atentado contra Francisco Barbosa? ¿Qué dice la Fiscalía?

El 8 de agosto la Fiscalía publicó un documento en el que manifestaban haber conocido información sobre un atentado terrorista contra el fiscal Francisco Barbosa, esto confirmado, según el ente investigador por “inteligencia militar” de las FF. MM., del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), y policía judicial.

“Según la información de estas fuentes, en julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del ELN. En dicho país, se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores, bajo la coordinación de alias ‘el Rolo’, cabecilla de un frente urbano del ELN”, detallaron.

Comentaron también sospechosas transacciones que sobrepasaron los 3.000 millones de pesos entre personas cercanas a ‘El Rolo’, apuntando que dichos flujos de dinero “guardan similitud con el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019”.

Así las cosas, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación de la mano de fiscales adscritos la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con el único objetivo de corroborar dicha información y recolectar las pruebas necesarias del caso.

ELN desmintió planes para atentar contra el fiscal Barbosa

Desde la guerrilla manifestaron que esta información “es falsa” y que con ella se “intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”.

“No es casual que el 3 de agosto día de la instalación de la Participación de la Sociedad en el proceso de Paz y del Cese al Fuego, la Fiscalía haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente”, agregó la delegación en los diálogos de paz del ELN.

“No es un saboteo del proceso de paz”: la respuesta de la Fiscalía

Respecto a las declaraciones del ELN, la Fiscalía hizo un pronunciamiento ante medios de comunicación, puntualizando que no se trata de un saboteo a los diálogos de paz que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro con la guerrilla.

“No es cierto”, replicó la vicefiscal Martha Mancera. Argumentó que la Fiscalía, “acompaña todo el proceso de paz, al punto que nosotros y el señor fiscal general de la Nación ha suspendido alrededor de 76 órdenes de captura, de las cuales 29 corresponden al ELN”.

Comentó que lo anterior significa que las negociaciones y mesas en las que se discute el proceso de paz y sus avances, “en un porcentaje muy alto ha sido porque la Fiscalía ha suspendido las órdenes de captura de estas personas”.

En Noticias RCN hablamos con el senador Iván Cepeda, quien desempeña un importante papel en el marco de las negociaciones con el grupo al margen de la ley, y comentó que hay un par de hechos que llaman su atención en medio de las denuncias.

“El jefe de la delegación de Gobierno, Otty Patiño, sostuvo ayer (8 de agosto) una reunión con la junta de inteligencia, en la que estaba toda la inteligencia de las fuerzas, y no fue informado de ningún tipo de plan como el que menciona el fiscal Barbosa”.

Cepeda apuntó entonces que no se trata de un informe de inteligencia. De igual forma cuestionó que el fiscal, “frente a un asunto de tal gravedad no le haya informado al presidente, ni al ministro de Defensa, ni al señor canciller, puesto que también menciona que supuestamente estaría involucrado otro país que es garante en estos diálogos”.

También puso a consideración que el fiscal Barbosa no “recurra al mecanismo que se ha creado para verificar el cese al fuego en el cual está, ni más ni menos, que la misión para la cual se ha otorgado un mandato por parte del consejo de seguridad”. Finalmente, consideró que la situación debe ser aclarada

¿Una “bomba” contra el proceso de paz con el ELN?

Por su parte, el canciller Álvaro Leyva también se refirió al tema, manifestando que se debe investigar el hecho.

“Yo no sé si se habrá abierto una investigación. Estuve viendo la ampliación del mandato en el consejo de seguridad, que implicaba naturalmente para efectos de esa ampliación, que se procediera primero a un cese de hostilidades y después se establecieron unos protocolos. Hasta que no se establecieron los protocolos, no se amplió el mandato en Naciones Unidas, de tal forma que hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como un atentado”.

“Diría que hay que averiguar muy a fondo porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los elenos”.

Entre los hechos más recientes de este caso, se conoció que a raíz del ataque que se estaría planeando en contra suyo, el fiscal Francisco Barbosa estarían evaluando salir del país.

En lo que respecta al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre esta grave denuncia, se conoció que precisamente este 9 de agosto el mandatario no apareció en la foto oficial de la Cumbre por la Amazonía debido a que participaba en una reunión virtual en la que se discutía la amenaza contra el fiscal, además de revisar otros temas como orden público.