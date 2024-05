El Ministerio de Justicia le pone lupa a posible prescripción del Caso Aroch Mugrabi

Néstor Osuna aseguró que vigila el desarrollo del proceso contra el polémico empresario señalado de realizar exportaciones ficticias a Venezuela, incluso de aportar recursos a campañas políticas. Según las cuentas, por lo lento del proceso, podría quedarse en la impunidad como lo manifiestan expertos, en diciembre de 2025.

Aroch Mugrabi sería responsable de cometer varias conductas punibles, entre ellas, presunto lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal, como aparece en el sistema SPOA de la Fiscalía.

Lo cierto es que, ante lo demorado de su caso, cerca de 6 años, este 15 de mayo a las 2:00 de la tarde se reanuda el juicio que tiene pendiente en el juzgado 4 especializado de Bogotá por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Minjusticia pone la lupa en caso Aroch Mugrabi

Sin embargo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que es conveniente una reforma a la justicia para que casos como este no prescriban ni queden en la impunidad.

“Esperamos que no porque ese es un dato adicional para tener en cuenta que es urgente una reforma a la justicia que le dé celeridad a los procesos, que le dé celeridad a le extinción de dominio, y ser mucho más eficaces en esos procesos” dijo el jefe de la cartera.

Los múltiples aplazamientos en el caso Aroch

En octubre de 2018 el caso llegó al Juzgado Tercero Especializado, no obstante, el proceso no ha avanzado hasta la fecha 2024; no se ha podido empezar el juicio, por lo que, en respuesta a un derecho de petición, el juzgado admitió los múltiples retrasos en el caso.

“Fue posible realizar audiencia preparatoria en los días antes mencionados, además de los días mencionados en el párrafo anterior por distintos factores”.

Lo cierto es que a la fecha no se han definido las pruebas para al juicio. Según la Fiscalía existen más de 100 testigos y documentos para probar su teoría del caso, lo cual hace imposible finalizar todo el juicio con una decisión de segunda instancia antes de diciembre de 2025.

Noticias RCN consultó al presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, sobre el caso y la posibilidad de que quede en la impunidad.

“En este caso es evidente que va a ocurrir la prescripción apenas 1 año y medio en una diligencia que puede tomar hasta un año como es la audiencia preparatoria y un juicio oral como este tan complejo con más de 100 testigos pues evidente que no se va a poder evacuar”, dijo.

Aseguró que es clave para la justicia que los procesos de connotación no se dilaten en el tiempo.

“Uno de los grandes desafíos del sistema legal colombiano es dar una respuesta pronta oportuna a los casos que concitan el interés de la rama judicial una solución pronta en los casos no solo beneficia a la justicia sino al propio interesado a quien se le define su situación por si es inocente o es culpable”.

Por último, aseguró que buscar estos mecanismos de prescripción es una burla a la justicia:

“Que no se acuda a sofismas y a otro tipo de circunstancias para hacerle la burla y evitar la prescripción es una situación que no le conviene a nadie en cualquier forma hace parte de un debido proceso”.

Aroch Mugrabi obtuvo su libertad en 2018 y en marzo de 2023 un juez declaró improcedente la acción de extinción de dominio sobre parte de su fortuna la cual está apelada por la Dian, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría de un patrimonio en bienes superior a los 700.000 millones de pesos.

Por: Felipe Quintero