Testigo del caso Alberto Aroch Mugrabi reveló red de lavado de activos desde Venezuela

Este lunes 15 de abril se reanuda el juicio contra el empresario isarelí Alberto Aroch Mugrabi, quien tiene radicadas al menos 13 denuncias en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía, señalado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos, entre otras conductas.

A las 2:00 de la tarde, continuará la diligencia en la que la Fiscalía se centrará en la declaración de Salomón Bendayán, uno de los socios de Aroch, quien destapó un entramado en el que con recursos producto de exportaciones ficticias se habría lavado dinero, a través de Venezuela.

El testigo clave de esta investigación, Salomón Bendayán, aseguró que tuvo una relación de amistad y comercial con con Aroch. Dijo que lo conoció en 2007 a través de Isaac Guberek, juntos hacían en Plan Vallejo.

“Una manera de beneficiarse de importar, sabían darle la vuelta de cómo beneficiarse del Plan Vallejo y lo que era el efectivo que ABI conseguía de sus ventas de telas se lo daba a Isaac para monetizarlo. La especialidad de Isaac era mover efectivo no declarado”.

Revelan cómo operaba red de lavado de activos desde Venezuela

En su testimonio, Bendayán explicó cómo era el andamiaje empresarial

para dar legalidad a exportaciones ficticias con las que se lavaron miles de millones de dólares.

Todo lo hacían a través de operaciones de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), con la que obtenían divisas oficialmente en el mercado venezolano y aprovecharon la participación de Colombia en el sistema Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) en la que tiene una aduana preferencial.

“Uno le entrega a Cadivi una proforma, con esa proforma que me la entrega el exportador, en este caso una de las empresas de la familia Guaberek, por ejemplo 100.000 dólares que equivalen a diez metros de tela (…) una vez aprobado, yo ya puedo importar la mercancía (…) Donde estaba el beneficio grande es que nosotros, en Venezuela, ese contenedor que valía 100.000 dólares, en verdad no importábamos 100.000 dólares de mercancía, entonces cuando se pagaban a Colombia había un diferencial porque se pagaba hasta por los 100.000 dólares de mercancía y a veces hasta no importábamos porque era todo en documentos, entonces se pagaban por debajo a los oficiales de la frontera para que nos dieran los documentos para entregarlos a Cadivi y que pagara la la operación”.

Esa es la operación que yo hacía con Guberek y nos volvimos expertos en eso.

Piedad Córdoba salpicada por la red de lavado de Aroch Mugrabi

Los nombres de reconocidas figuras de la política figuran en el testimonio que rindió Salomón Bendayán, un testigo en Estados Unidos, que está dentro de un mega proceso judicial abierto contra varios empresarios de origen judío y palestino, por una red de lavado de activos, tráfico de divisas y evasión de impuestos.

De acuerdo con Bendayán, Aroch Mugrabi lograba que sus exportaciones ficticias tuvieran apariencia de legalidad, procesos con los que se lavaron miles de millones de dólares.

Estás operaciones ficticias ifunionaron hasta que las relaciones entre Colombia y Venezuela se tensionaron.

“Y ahí fue cuando Aroch empezó a presentarme personas que tenían influencias para poder mover las operaciones y desbloquearlas", aseguró el testigo clave.

El testigo se refiera a Andrés Vásquez, asesor de Piedad Córdoba y al exsenador Miguel Pinedo Vidal.