Gustavo Bolívar corrigió error sobre cambio de dirección en el ICBF; Baracaldo no se va

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, volvió a estar en el centro de la polémica luego de cometer una grave equivocación.

Hace algunas horas, Bolívar anunció a través de su cuenta de Twitter que Jorge Rojas sería el nuevo director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Jorge Rojas, exjefe de Integración Social de la Bogotá Humana, nuevo director del ICBF. Gran ser humano, conocedor del sector. Entre otras cosas, tiene la misión de detener la mortalidad de los niños Wayúu y vigilar que los contatistas cumplan con calidad la alimentación escolar”, indicó Bolívar.

Sin embargo, de manera casi inmediata el senador publicó otro trino en el que confesó que se equivocó y pidió excusas públicas por su errada afirmación.

Excusas

Me confirman que la información sobre el nombramiento de Jorge Rojas en ICBF no es cierto.

Me confirman de presidencia que Jorge irá de embajador a Belgica.