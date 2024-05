El nuevo tesoro a bordo del Buque Escuela Gloria: una carta llena de amor

Continúa la travesía del Azul que nos une por los mares del mundo, y el embajador de Colombia desde ahora viajará con un nuevo tesoro: una carta llena de palabras de amor y agradecimiento directamente desde Marsella, en Francia, para la capital salinera de Colombia, que es Zipaquirá, en Cundinamarca.

Mariana Vargas, una colombiana en Francia, encontró en el Buque Escuela Gloria su lugar seguro para hacer llegar sus letras hasta las manos de sus papás y seres queridos que no han dejado de pensar y creer en ella.

“Mis papás, desde Zipaquirá, me dijeron que se podía enviar cartas así que pensé en mandarles este detalle. No sabía que era posible, la verdad. Vinimos a preguntar y pues me parece una súper linda manera de recordarles que los amo mucho y los extraño con todo mi corazón”.

Desde la distancia siempre estoy pensando en ellos

Mariana, una carta que confió su carta al Buque Escuela Gloria

Mariana llegó ha Francia hace 6 años. Se desprendió de los suyos cuando apenas cumplía la mayoría de edad, pero cuando tomó la decisión de hacerlo, lo hizo con ilusión de cambiar su destino y construir un nuevo proyecto de vida.

“Estoy terminando mi maestría en cooperación internacional y desarrollo sostenible aquí en Marsella”.

Sabía que con la llegada del Gloria a esa región francesa, su carta trascendería fronteras. Decidió dársela a los marinos de Colombia para que la leyeran y la guardaran como su fuera para su propia familia.

También aprovechó para conocer el Embajador de Colombia en los mares del mundo, de la mano del suboficial Martínez, el encargado entre otras, de entregarle ese sobre azul a una familia que hoy lo espera con ansias en Colombia.

“Cumplir sueños como este, y hacer llegar una carta a una familia colombiana que está lejos de su pequeña, y que muy seguramente estas palabras van a traer mucha alegría”, dijo el suboficial Cristian Martínez.

El Buque Escuela Gloria, además de acercar la patria a aquellos que decidieron hacer su vida en otro lugar del mundo, también es ese mensajero de Colombia que lleva a bordo la ilusión de muchos compatriotas que no quieren olvidar a los suyos, así sea con unas cuantas líneas llenas de admiración y cariño.