¿Verdes y liberales se declararán independientes?

Este es un momento crucial para el panorama político colombiano. En una carta el expresidente César Gaviria advierte al Gobierno que en la próxima convención del Partido Liberal pedirá que salgan de la coalición de Gobierno y se declaren en independencia. Además, Alianza Verde se reúne este lunes para decidir si toman distancia o no.

En A Lo Que Vinimos el senador Juan Pablo Gallo y el representante Duvalier Sánchez, congresistas destacados del Partido Liberal y Verde respectivamente, dan su percepción sobre el eventual distanciamiento de sus colectividades del Gobierno Nacional. Ambos destacaron los puntos clave que delinean sus posiciones y resaltando las diferencias fundamentales.

¿Le sorprendió la carta del expresidente Gaviria? ¿Cuál cree que fue la razón que motivó ese mensaje?

"A mí no me sorprendió tanto, de hecho, la estaba esperando hace un buen rato, era obvio que nos tenemos que distanciar del Gobierno Nacional. Hoy la gente y las cifras nos están pidiendo y reclamando, en términos sociales, económicos, inseguridad. La posición más sensata y, si de verdad queremos interpretar a los liberales y a los colombianos, tenemos que declararnos en oposición", dijo Gallo.

En Cámara hay unas posiciones muy de Gobierno ¿Le van a copiar al expresidente Gaviria?

"No es tanto que le copien o no, es que si se toma una decisión como tal del partido a través de bancada debemos ser disciplinados a ella, así en el interior se tenga otro tipo de matices, por ley de bancas se deben de cumplir. No es que se quiera o sea potestativo. El presidente Gaviria deberá presentar esa posición, seguramente se someterá a votación y no me sorprende que sea aprobada, porque muchos están esperando la independencia y los que incluso están apoyando al Gobierno Nacional, les beneficiaría porque también les da la posibilidad de tener ese tipo de postura", aseguró el senador del Partido Liberal.

Y ahora con Alianza Verde ¿Qué se espera de esta reunión? ¿Cómo está el ambiente con el Gobierno?

Para el representante de Alianza Verde, Duvalier Sánchez, "esta reunión también sirve para definir y decirle al país, al Gobierno, al presidente, los ministros y el gabinete qué tipo de relación pueden esperase del Partido Verde, si quieren un partido sumiso y que por ser bancada de Gobierno esperaren un matrimonio fiel y leal, pues no lo va a haber porque hay un tipo de expectativa en el tipo de relacionamiento que no le podemos cumplir al Gobierno, le podemos ofrecer ser cercano pero no lo mismo, ser honestos pero imperfectos a la hora de que si todos los proyectos que presenta el Ejecutivo radica y quiere que se le voten como llegan, pues eso no va a pasar".

Usted ha dicho que todavía no ha tomado una decisión, pero eso suena a independencia ¿Es una decisión tomada?

Todavía no he tomado una decisión, yo quiero escuchar lo que piensan los compañeros de Senado como le ha ido a ellos porque al final la bancada toma la decisión en conjunto, Cámara y Senado. Tengo una incomodad con el Gobierno y es que siento que ser del Gobierno es como el amigo que le dice lo que quiere escuchar sino lo que debe escuchar. ¿Por qué los ministros no dan una cita? Yo no voy a pedirles nada, nunca a ninguno voy donde el de salud y le dije voy hablar con el hospital de Buenaventura y un centro de salud de Jamundí que desde 2017 no se ha podido terminar, pero el Gobierno es lento, la discusión estéril política parece una discusión de campaña y no de ejecución.

Yo sí creo que tenemos que intentar que el Gobierno entienda y si al final no entiende pues que la decisión sea otra por parte del partido, pero la responsabilidad de gobernar es del presidente y de los ministros, no del Verde.

