El Partido Verde se reunirá para definir su apoyo hacia el Gobierno

Este 27 de noviembre es un día clave para el partido Alianza Verde, que llevará a cabo una reunión para definir cuál será el futuro del apoyo que han brindado al Gobierno Nacional en materia legislativa.

El encuentro fue anunciado luego de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que aseguraba que los verdes tenían cuotas burocráticas dentro del Gobierno y que, por tanto, debían apoyar las reformas tramitadas en el Congreso.

La decisión de los verdes genera incertidumbre sobre el rumbo que pueda tomar la colectividad, respecto a si se declara o no en independencia de la bancada de Gobierno. En la reunión también se discutirán temas fundamentales como el aseguramiento, los recursos de las Adres y la eliminación de las EPS.

Al respecto, el senador Ariel Ávila habló con Noticias RCN, y dio luces de lo que podría suceder en la reunión que se llevara a cabo en la Cámara de Representantes.

¿Qué cree que podría terminar pasando en la reunión de los verdes?

Ariel Ávila: Las voces que pedían independencia hace seis meses eran el 20% y 30%, hoy se puede decir que en Cámara está un 50% y en el Senado hay un poco de dudas, pero si no se lograra definir el día de hoy, sí se declaran en independencia por lo menos dentro de 6 meses.

La segunda respuesta es que están unos congresistas que decidieron ser parte del Congreso y eso no va a cambiar si el partido cambia de posición, también unos que decidieron ser de oposición y eso no va a cambiar si el partido toma posición. En el caso mío y de otros, hemos decidió apoyar lo que tenemos que apoyar y criticar lo que tenemos que criticar y eso no va a cambiar, es decir, la decisión del partido Verde va a seguir siendo compleja de aquí en adelante porque ya existe congresistas que tomaron partido

¿Si ustedes se llegan a declararse independientes, qué va a pasar en los cargos del Gobierno?

A. A.: Está un sector del partido Verde que desde primera vuelta decidieron acompañar a Gustavo Petro, otros que en la primera vuelta estuvieron con Fajardo y en segunda llegamos donde Gustavo Petro, otros por Rodolfo, como lo son el gobernador Carlos Amaya y los que están en el Gobierno representando directamente como el embajador en Argentina, Camilo Romero, la señora Sandra Ortiz, el señor Jorge Londoño, todos ellos están apoyando al presidente desde primera vuelta y representan ese sector.

Además, muchos de ellos han dicho que lo hacen porque tienen una militancia con el presidente, pero no en representación del partido. Por ende será una decisión de ellos si el partido cambia o no de posición.

¿Si el partido se declara en independencia, las personas nombradas por el Gobierno Nacional tendrían que renunciar a esos cargos?

A. A.: No sé si al cargo o al partido, pero al menos tendrían que clarificar que no están en representación del partido, sino en representación de ellos mismos y que los invitaron por sus conocimientos. Pero es claro que a hoy, en el caso del director del Dapre que fue representante del partido Verde, él mismo dijo que iba con la amistad del presidente y la militancia, no voy como miembro del partido Verde, eso deberían hacer todos.

Lea además: Congresistas de Alianza Verde piden retirar toda representación del partido en cargos del Gobierno