El emprendimiento colombiano que pisa fuerte por el mundo gracias al Buque Gloria

El Buque Escuela Gloria es un puente entre Colombia y el mundo, una embarcación que lleva mucho más que solo tripulación: carga también historias de resiliencia y los sueños de muchos colombianos. Como los relatos de Manuela, una emprendedora paisa que no pensaba que sus creaciones fueran a traspasar fronteras:

“Nunca, nunca. De verdad que no lo pensé, no me lo imaginé. Uno sí ve el Buque Gloria como ese embajador de los mares de Colombia, pero uno dice: alpargatas allí, ¿cómo por cuál razón? Entonces acá estamos muy felices y orgullosos de lo que hemos logrado”, manifestó Manuela Silva, administradora de Tintotissú.

Una mujer valiente cuya historia es el testimonio vivo del espíritu de nuestra Nación. Vivía en medio del conflicto en Caucasia, Antioquia, tierra que tuvo que dejar por cuenta de la violencia, aunque lo que no dejó fueron sus sueños.

“Siempre es difícil porque uno se siente atemorizado como empresario por situaciones de vacunas, extorsión. Es muy complejo y algo que uno calla, pero que no somos capaces de tolerar; da miedo, le tenemos temor a esas situaciones, pero por eso nos vamos”.

Manuela encontró refugio en el Urabá Antioqueño donde decidió forjar un nuevo destino: su proyecto de vida orientado al diseño y confección de alpargatas cuenta la historia de su lucha, de sus sueños y valentía.

Ahora, gracias al Buque Gloria, sus creaciones cruzan fronteras y océanos llevando consigo un mensaje de esperanza y orgullo colombiano.

“Trabajamos día y noche el viernes, sábado y domingo, el lunes y hoy nos vinimos por la noche en bus”.

Aunque ella dejó sus productos antes del zarpe en Cartagena en otras manos, desde allá sabe que sus tesoros hechos calzado andan deleitando a los visitantes en cada puerto al que el Gloria llega.

“Es la historia, se ve en su madera, en sus detalles y todo lo que tiene el Buque Gloria. Son muchos años de historia y de Colombia. Me genera mucho orgullo.

Hoy, en medio de la emoción, Manuela ve en su emprendimiento alcanzar el escenario mundial gracias al embajador de Colombia en los mares del mundo. Convirtiéndose así en un símbolo de superación y unidad dado que su historia se entrelaza con otras tantas que han encontrado en el mar un camino hacia un futuro prometedor.