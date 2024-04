En Noticias RCN, la voz de los que marcharon este 21 de abril

Cientos de miles de personas salieron este 21 de abril a las calles de Colombia para manifestarse en contra de algunas políticas del Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, habló con algunos de ellos.

Se trata de Diego Santos, María Clara Posada, organizadores de la marcha; Steve Amado, presidente de la Asociación de Medicina del Sueño, y Jerome Sanabria, estudiante.

¿Por qué salieron a marchar?

Jerome Sanabria: “Marché principalmente para defender el futuro pensional de mi generación y para decirle al presidente, no con mi ahorro”.

María Clara Posada: “Tengo hijas y quiero que vivan en un país de libertades”.

Diego Santos: “Para que haya elecciones libres en 2026”.

Steve Amado: “Las agremiaciones médicas marchamos por el momento peligroso que tenemos para la salud que tenemos”.

Muchos dicen que se busca promover un golpe de Estado y ‘tumbar’ al presidente Petro por vías no institucionales. ¿Qué responden?

Diego Santos: “El ladrón juzga por su condición. Aquí en 2021 ellos trataron de hacer un golpe de Estado, de hecho destrozaron el país; llegaron al poder en 2022 y piensan que uno trata de hacer lo mismo y no. Estamos ejerciendo las vías democráticas que nos entrega la Constitución para poder hacerle contrapeso a Gustavo Petro”.

María Clara Posada: “Él se hizo elegir en democracia, y hace un par de años cuando ellos marcharon todo el país tuvo que voltear y ver que algo estaba fallando. Hoy está pasando exactamente lo mismo y es el momento para que escuchen y si les queda algo de sensatez, reflexionen”.

Steve Amado: “Tengo que poner clara la posición de las agremiaciones médicas, que es neutral. Nosotros no tenemos tintes ni preferencias políticas de ningún tipo; solo estamos promoviendo lo que estamos viendo que está siendo afectado, que es la salud y la continuidad de la prestación de servicios”.

Jermome Sanabria: “Espero que democráticamente las reformas y sobre todo la pensional, se caigan. Es el momento para que en la Cámara de Representantes en ese tercer y cuarto debate los representantes que tal vez hoy están con dudas se den cuenta de lo que pasa en las calles y ojalá escuchen”.

Una de las reacciones que más sorpresa causó fue la de Laura Sarabia. ¿Qué opinan de lo que dijo?

Steve Amado: “Hemos repetido hasta el cansancio que no somos escuchados y siempre somos minimizados en cuanto a estas manifestaciones. Se demostró que nos podemos unir y somos muchos más”.

Diego Santos: “La verdadera presidenta de Colombia, que manda en este país, y que es Laura Sarabia, que lo diga es muy importante. Si Petro tuviera la valentía y las agallas de salir a pronunciarse, pues lo hubiera hecho, pero quien manda en el país es Laura. Es muy positivo”.

María Clara Posada: “Creo que es un buen mensaje, pero siendo un poquito malpensada, creo que es estratégico. Es importante que ellos como gobernantes le hagan saber a la gente que no está equivocada, porque si no al otro día la revolución es completa”.

Jerome Sanabria: “Yo creo que el presidente no lo autoriza porque hoy puso un trino muy desafortunado que dice ‘la clase dominante’ y un video de los de Jaime Garzón hablando de las marchas. Pienso que es incoherente el trino de Laura Sarabia que parece algo conciliador, con el del presidente Petro que es desafiante. Creo que está divido ese asunto, sin embargo la última palabra legal parece que la tiene el presidente y sigue con los guantes puestos”.

¿Si el presidente Gustavo Petro convoca una mesa amplia, irían?

Jerome Sanabria: “Digo que sí porque han sido pocos los espacios, por no decir nulos, que se han tenido sobre este tipo y a mí me fascinaría poder hablarle al presidente de tú a tú y decirle que su reforma pensional me preocupa porque me deja sin pensión. Tal vez hablándole y mirándole a los ojos siento que me podría escuchar más que leyéndome en Twitter”.

RELACIONADO Médicos se unen a las manifestaciones y exteriorizan su preocupación frente a las políticas de salud del Gobierno

Diego Santos: “No iría porque es una persona que no escucha ni siquiera a sus ministros, está más pendiente de mirar al celular o la mirada perdida; es una persona que está cableada de otra manera y sus posiciones son prácticamente incambiables”.

María Clara Posada: “Creo que sí hay que ir e intentar conversar y hacer saber que la responsabilidad de que las cosas no pasen no es nuestra, entonces uno va, se sienta y si resulta que no llegamos a nada, pues hubo un interés genuino de la ciudadanía de ponerse de acuerdo con el Gobierno”.

Steve Amado: “Claro que sí pero con condiciones muy diferentes. Los médicos hemos sido convocados durante dos años a un sinnúmero de mesas de trabajo, de reuniones con las UTL con congresistas, con todos los funcionarios del Ministerio, los ministros de turno, a dar nuestras opiniones sobre cada uno de los puntos, y nunca las conclusiones que sacamos han sido tenidas en cuenta”.