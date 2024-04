Presidente Petro habló de “golpe blando” tras manifestaciones de este 21 de abril

Este 21 de abril cientos de miles de colombianos salieron a las calles convocados a una marcha nacional en la que se manifestaron en contra de algunas políticas adelantadas por el Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro.

RELACIONADO Así fue la jornada de manifestaciones contra políticas del Gobierno

Multitudes recorrieron las calles protestando en contra de iniciativas como las reformas que se discuten en el Congreso de la República en varias ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Cartagena, Pasto, entre otras.

El presidente Gustavo Petro habla de "golpe blando" tras manifestaciones del 21 de abril

El presidente Gustavo Petro se refirió a las movilizaciones, señalando que en ellas participaron “más o menos 250.000 personas en todo el país”, y que “fueron fuertes” en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, mientras que en las demás ciudades “fueron débiles”.

“A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi Gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente”, aseguró el jefe de Estado.

Sin embargo, volvió a referirse a lo que llamó “golpe blando”, advirtiendo que el propósito es “derrocar al Gobierno del cambio”.

“El principal objetivo de las marchas es gritar "fuera Petro" y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inicio y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022”, dijo Petro a través de su cuenta en X.

También habló sobre las reformas que se debaten en el Congreso de la República, señalando que algunos de los sectores que salieron a movilizarse quieren deshacerlas, y agregó que esto sería con fines ilícitos: “Para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”, advirtió.

“Es el odio el eje central del mensaje”: presidente Petro sobre marchas del 21 de abril

“Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público, este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes".

Así las cosas, hizo un certero llamado por las manifestaciones adelantadas este domingo. Dijo que este 21 de abril “se expresaron en libertad unos”, pero también que “las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo”.

“No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el Gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado”.

Concluyó el mensaje diciendo que su administración siempre ha estado abierta al diálogo y respetado los principios por los que fueron elegidos.

Directora del Dapre y ministra de Ambiente se refirieron a las manifestaciones

Por otra parte, desde otros sectores del Gobierno también se refirieron a la jornada de movilizaciones, particularmente la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, quien hizo una reflexión de las marchas.

Reconoció que una gran cantidad de colombianos salieron a las calles para mostrar su descontento, y que como Gobierno deben hacer una autocrítica:

“Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica”, dijo.

Lo propio hizo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que consideró que Colombia vivió “una manifestación democrática”.

“El Gobierno ha generado las garantías de la movilización y está atento a escuchar las consignas de la manifestación. El diálogo es fundamental en la democracia, también cumplir el programa de Gobierno que votó el pueblo y el plan de desarrollo que aprobó el Congreso”, puntualizó la jefe de la cartera.