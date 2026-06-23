¿En qué han estado Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo tras conocer los resultados del preconteo?

Desde que se conocieron los resultados del preconteo de segunda vuelta, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo han estado en Barranquilla.

La Arenosa se convirtió en epicentro de reuniones de trabajo que el presidente y vicepresidente electo han estado adelantando junto a su equipo, para definir el gabinete ministerial y establecer una hoja de ruta para el empalme.

Entre los nombres para su equipo de Gobierno suenan el de Rodrigo Lara, Indalecio Dangond, Germán Calderón, Mauricio Gómez Amín, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, Nicolás García, María Fernanda Suárez, Carolina Restrepo Cañavera y María Claudia Lacouture, como posible embajadora de Colombia en Washington.

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De la Espriella ha estado estrechando lazos con otros países:

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha estado estrechando los lazos de Colombia con el exterior, a través de sus redes sociales.

En X contestó uno a uno los mensajes de presidentes que recibió tras conocer los resultados del preconteo de segunda vuelta, entre ellos José Antonio Kast (Chile), Nasry "Tito" Asfura (Honduras), Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina) y Giorgia Meloni (Italia).

Además, contestó el mensaje del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que le invitó “a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narco-terroristas que azotan nuestro hemisferio”.

De la Espriella agradeció el gesto y dijo que, “a partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernada por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”.

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¿Qué hay de José Manuel Restrepo?

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reapareció en redes sociales con un video en el que destaca su experiencia como docente y las oportunidades que ha tenido gracias a becas y ayudas universitarias: “Toda mi vida la he dedicado a ser profesor, profesor universitario, y compartir con mis estudiantes (…) mi compromiso ha sido el de una persona responsable, que no tenía con qué financiar sus estudios en colegio, en universidad, pero tuvo la fortuna de ser beneficiario de un programa del Icetex y tener becas, en el colegio y la universidad, y llegar con trabajo, esfuerzo y responsabilidad al escenario en el que estoy”.

Y agregó que se siente “profundamente agradecido con mi país por las oportunidades que me ha dado y tengo el compromiso de servicio. Quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir”, antes de reunirse con Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, “para analizar los desafíos y oportunidades de Colombia en temas clave como el ajuste fiscal”.

Una vez se confirmen los resultados de los escrutinios, se espera que la dupla realice una declaración conjunta en redes.