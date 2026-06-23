Avanza en Corferias el escrutinio nacional para declarar elección presidencial en Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este martes que el preconteo de la segunda vuelta presidencial coincidió en un 99,997 % con los resultados del primer escrutinio realizado por jueces y notarios en todo el país.

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La diferencia mínima entre ambas etapas evidencia la precisión del sistema electoral y el trabajo de jurados de votación, testigos y autoridades.

Las actas ya publicadas muestran variaciones de apenas unos votos en ciudades como Bucaramanga y departamentos como Amazonas.

CNE avanza con escrutinio nacional en Corferias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló la sala plena para iniciar el escrutinio nacional, última fase que declarará oficialmente al presidente electo. Los magistrados comenzaron a recibir los pliegos provenientes del exterior y en horas de la tarde se reanudará la audiencia para incorporar los documentos departamentales.

En el escrutinio internacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 390.974 votos frente a 213.131 de Iván Cepeda, con una diferencia de 177.843 sufragios. Según fuentes del CNE, se espera que la elección presidencial quede declarada entre miércoles y jueves, una vez concluya la verificación de todos los pliegos.

Diferencias mínimas en mesas y departamentos

Los datos oficiales reflejan variaciones mínimas entre el preconteo y el escrutinio. En Bucaramanga, Cepeda pasó de 117.895 votos en el preconteo a 117.889 en el escrutinio, una diferencia de seis votos. De la Espriella registró 229.851 en el preconteo y 229.849 en el escrutinio, apenas dos votos menos.

La Registraduría destacó que en las 122.000 mesas instaladas en el país se han presentado muy pocas reclamaciones, muchas de ellas ya resueltas. El proceso avanza con rapidez y se espera que en las próximas horas los delegados departamentales entreguen sus informes para consolidar los resultados definitivos.