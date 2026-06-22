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¿En qué va el proceso de escrutinio de las elecciones de segunda vuelta y qué falta?

Finalizado el escrutinio nacional y atendidas las reclamaciones, será emitida la resolución que establece el nombre del próximo presidente de la República.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
08:29 p. m.
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El lunes 22 de junio finalizó en Colombia el proceso de escrutinio municipal o escrutinio de primer nivel y la diferencia con el preconteo revelado por la Registraduría el domingo 21 es mínima.

En el transcurso del lunes, las actas escrutadas alcanzaron el 99,95% de avance; los formularios E-14 digitalizados, el 99,91% de avance, y de las 2.078 reclamaciones presentadas, 2.042 ya habían sido atendidas; es decir, un 98,27%.

Finalizada la revisión de reclamaciones, iniciará el escrutinio departamental y se espera que sobre las 9:00 de la mañana del martes 23 inicie el escrutinio nacional. Una vez termine este proceso, se expedirá la resolución que definirá el nombre del nuevo presidente de la República.

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El procurador acompañó el proceso de escrutinio de primer nivel:

El procurador general, Gregorio Eljach, acompañó el proceso de escrutinio municipal en Corferias este lunes. Su llamado, al finalizar la jornada, sigue siendo a respetar las instituciones y los resultados del preconteo:

“En ninguna de las elecciones que ha sucedido en Colombia durante el último calendario electoral se ha aprobado, se ha demostrado o ha ocurrido, con fuerza de prueba judicial, ningún fraude o ninguna manifestación de adulteración”.

Un diagnóstico similar fue entregado por la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios: “El día de ayer no se presentaron hechos de gravedad que pudieran afectar la paz electoral o el libre desarrollo de las votaciones (…) No hemos encontrado, por lo menos desde la Misión de Observación Electoral, hechos que de manera reiterada nos permitan señalar que tuvimos un proceso electoral que no es legítimo”.

Y la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la organización y emisión ágil de los resultados de segunda vuelta, al igual que el trabajo de la Registraduría, los testigos electorales, jurados de votación y organismos de control.

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El CNE explica por qué no serán revisados uno a uno los votos de colombianos en el exterior:

También, durante la jornada del lunes, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz, negó la petición del candidato Iván Cepeda de revisar uno a uno los votos de colombianos en el exterior. Según explicó, resulta innecesario, debido a que:

“El escrutinio en el exterior se lleva a cabo con las actas que realizan todos los días los cónsules, porque se consolida la votación de ocho días. Los cónsules nos envían las actas y nosotros hacemos el proceso, no con los votos, sino con las actas que consolida la Registraduría y nos envían sus delegados”.

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