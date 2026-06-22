¿Habrá empalme de Gobierno entre el presidente Petro y Abelardo de la Espriella?

El tema del momento, sin duda, fueron los resultados que dejó la segunda vuelta celebrada el domingo 21 de junio. Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

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El preconteo fue reñido, a tal punto que solo separaron poco menos de 300 mil votos a De la Espriella con Iván Cepeda. Lo que falta para culminar oficialmente con el tiempo electoral es el escrutinio que entregue el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Comenzó el sonajero: ¿Quiénes se perfilan como ministros?

Hay varias dudas sobre lo que vendrá. Por un lado, ya comenzó el sonajero con los posibles ministros que llegarían al gabinete del presidente electo. Por ejemplo, Rodrigo Lara sería el del Interior (aunque también podría ser Efraín Cepeda), Indalecio Dangond el de Agricultura y Germán Calderón el posible director del Dapre.

Mauricio Gómez sería el ministro de Comercio, Elsa Noguera podría ser la de Hacienda o Vivienda, Nicolás García está sonando para el de Vivienda o Transporte. En Defensa, hay una puja con tres nombres: Carlos Ríos, Jaime Andrés Beltrán y Juan Guillermo Zuluaga. También se estima que el próximo presidente del Congreso sea Alfredo Deluque.

¿Habrá empalme? Así está el ambiente

Otra intriga es el empalme, aquel proceso simbólico en el que el presidente saliente le da la bienvenida al presidente electo. La invitación es en la Casa de Nariño y se explica todo lo que debe tener en cuenta para el cargo más importante del país.

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Si bien la ley no obliga al empalme, esto es una tradición democrática. Desde la campaña de De la Espriella consideran que no será posible como históricamente se ha realizado. Aunque se tiene a Carlos Alonso Lucío como la persona para que coordine.

También está en veremos el reconocimiento de los resultados por parte del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado fuertemente la transparencia del sistema electoral.