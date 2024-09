La situación de la víctima de acoso en Transmilenio que captó a su agresor en video: lo que se sabe

El transporte público en Bogotá ha sido escenario de un nuevo caso de acoso sexual, un problema persistente que afecta a muchas mujeres que a diario utilizan el sistema.

En esta ocasión, una joven usuaria de Transmilenio fue testigo y víctima indirecta de un comportamiento obsceno por parte de un hombre que, aprovechando la saturación del vehículo, cometió actos de exhibicionismo sexual en medio de una multitud.

El incidente ocurrió el pasado domingo 1 de septiembre, en horas de la noche, entre las 9:45 p.m. y las 9:55 p.m., cuando un articulado de la ruta H15, que conecta los portales de Tunal y Suba, transitaba por la ciudad.

En medio de las frecuentes aglomeraciones dentro del bus, un hombre comenzó a comportarse de manera inapropiada, llegando a exhibir sus genitales y a realizar actos de masturbación frente a varias pasajeras.

Una de las usuarias, quien inicialmente no se percató de lo que estaba ocurriendo, fue advertida por otra persona sobre el comportamiento del sujeto. En ese momento, la joven decidió grabar la escena con su celular, sin saber muy bien cómo reaccionar ante la situación.

En el video, que luego compartió en su cuenta de X, se puede observar al hombre rodeado de varias personas, incluidas mujeres, mientras comete el acto obsceno.

No me había dado cuenta hasta que alguien me lo señaló, y las chicas que estaban al lado de este hombre no supieron qué hacer… Yo también me sentí paralizada, solo se me ocurrió grabar para denunciarlo después.