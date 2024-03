Clasificó a los Juegos Olímpicos mientras lucha contra dolorosa enfermedad: el ejemplo de Alisson Cardozo

Allison Cardozo practica lucha libre en la categoría de 50 kilos y clasificó hace unos días a los Olímpicos de París. Es estudiante de psicología y también lucha contra una enfermedad que le diagnosticaron cuando tenía cuatro años.

Son tus primeros Olímpicos ¿cómo recibiste esta clasificación?

Me siento demasiado contenta. Apenas se dio la clasificación pensaba que era un sueño porque yo toda mi vida me imaginaba cómo sería cuando clasificara, cuando vaya a luchar a Juegos Olímpicos. Siempre me imaginaba esa vida perfecta y saber que ya se está volviendo realidad, son tantas las emociones, es mucha alegría.

Creo que desde mi clasificación no he dejado de reír, aparte siento orgullo, siento la felicidad de mi familia, de mi pareja, de todas las personas que me han estado apoyando.

Estoy muy feliz, muy muy contenta

Debido a tu enfermedad todos los médicos te decían que dejaras de practicar la lucha libre

Sí. Cuando recién inicié estaba en consultas periódicas por mi enfermedad y muchos médicos me dijeron que no era bueno porque era un deporte de contacto, de choque y podría haber desgaste en las articulaciones. Muchos médicos me recomendaron que no.

¿Cuál es la enfermedad que sufres?

Osteocondromas múltiples, son tumores en las articulaciones. Los tumores están hechos de cartílago y de hueso, se me notan demasiado en las rodillas, en las manos, pero me duele mucho cuando me golpean. A veces solo me despierto y ya me duelen las rodillas, son dolores frecuentes.

Es decir, es como un combate con la vida porque prácticas en lucha libre. ¿Cómo haces ahora Allison?

Ya me encuentro con médicos especialistas en el deporte entonces tengo ciertas recomendaciones de cuidado y me han ayudado a entender cómo funciona la enfermedad, mi cuerpo, cómo la debo tratar. Ya no es algo que antes se veía como malo que practicara, sino que ya sé cómo hacerlo para no lastimarme.

Nada es obstáculo cuando uno lo desea con el corazón

Creo mucho en Dios y siempre he estado muy agradecida porque me ha dado la capacidad de poder hacer lo que amo, entonces yo digo - Diosito si tú me da la capacidad estos porque yo puedo hacer algo muy bueno.

Cuando dije, quiero ir a Juegos Olímpicos y apenas Él me dio la capacidad de clasificar, siento que también me está diciendo que me está dando la capacidad de pararme en el podio. Yo lo sueño y lo quiero hacer realidad.