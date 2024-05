“Construir sin prejuicios”: El mensaje que dejan los jóvenes y empresarios del Valle

“La juventud negra, la juventud mulata, la juventud indígena, la juventud de todos los colores de Cali se paró un día, se levantó un día y quiso ser tenida en cuenta. Lo que dijeron fue que eran unos terroristas”.

Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro hace más de una semana en un discurso que dio en la ciudad de Cali. José Manuel Acevedo, Director de Noticias RCN, se fue para ‘la sucursal del cielo’ a buscar testimonios y mostrar la realidad de lo que sucede en esta ciudad.

Él habló con dos personas que “por muy distintas que sea, en estos momentos están construyendo país como nadie”.

Héctor Obando es un joven líder social de 27 años, quien tiene una pasión por el fútbol y es barrista de la América de Cali. En el 2021 protestó duro con otros jóvenes en el paro de ese año. Actualmente, Obando dirige la Fundación ‘Un Distrito en Paz’, pero además tienen tiempo para sus estudios de Antropología.

El otro invitado es Julián Arango, es un empresario muy reconocido en el Valle del Cauca. Actualmente es Gerente general de la organización Hércules, empresa que se encarga de fabricar autopartes, pero además de esto, es un líder muy activo del sector privado de esta zona del país.

José Manuel Acevedo: ¿Héctor, en qué andabas en ese abril de 2021?

Héctor Obando: Salía a ejercer mi derecho a la manifestación, pues sentía que había un montón de desigualdades, cosas que por el tema de la reforma tributaría explotaron en ese momento.

JMA: ¿Usted qué hacía Julián?

Julián Arango: Nosotros estábamos saliendo y recuperándonos de la pandemia. Una época muy dura para nosotros los industriales. Veníamos ya recuperándonos muy bien, y llega este abril. La pandemia no fue nada para lo que fue este abril.

JMA: Lo que pasa después es lo que se vuelve emocionante ¿Cómo empiezan a hablar industriales y líderes sociales?

HO: Una vez me llegó una llamada, en esa me decían que había unos empresarios que querían hablar con nosotros. Nosotros ya sabíamos que acá tenía que pasar algo. Al principio fuimos muy escépticos, porque para nosotros ellos también hacían parte del problema.

Le echábamos culpa a ellos de muchas cosas de las que pasaban. Pues veíamos que ellos se enriquecían y nosotros nos empobrecíamos. Pero me dije: no. Yo tengo que escucharlos, no es solo lo que me digan mis emociones. Me di la oportunidad.

JMA: Julián, con la misma franqueza que habla Héctor, ¿llegó con prejuicios a estas reuniones?

JA: Sí. Definitivamente al llegar a estas conversaciones había desesperanza. Es que el resto del país no vivió lo que se vivió en Cali. Esto era un bloque general, era un bloqueo de la vida completamente. Llegar a estas primeras conversaciones que las comienzan a liderar algunos industriales, pues decía uno: ¿Por qué hablar con ellos, si son ellos los que están parando todo?. Ellos son los que hacen los daños. Había un prejuicio muy grande. Y ahí nace esta iniciativa

JMA: ¿Qué recuerdas de esta primera conversación en la que te encuentras a unos señores elegantes?

HO: ellos decían que nos levanten los bloqueos, y nosotros respondíamos: no, ustedes están pensando en que levantemos todo es por su plata, para que pase su mercancía, y nosotros qué, ¿bloqueados toda la vida? No tenemos acceso a educación, salud y empleos. “Fácil para ustedes”.

Pero ahí empezamos a ver más a la persona, y a buscar soluciones. Él cede un paso, y nosotros otro.

JA: Los prejuiciosos eran demasiado grandes. Cuando uno oye a una de la líderes: “con esa gente yo no tengo nada de qué hablar? Esos son los blancos, ellos no traen nada bueno”. En la siguiente reunión, todo cambia cuando esa misma persona dijo: “acá se pueden hacer cosas, se puede construir”. Tener confianza no fue fácil. Aparecieron líderes muy buenos.

JMA: ¿Muchas camisetas del América de Cali, por qué?

HO: Yo hago parte de la barra del Barón Rojo Sur. Acá la mayoría somos negritos, alegres y bullosos. Tenemos un sentido de arraigo, y pensamos cómo desde nuestra pasión el distrito mejore.

JMA: Julián, con la verdad: ¿Usted hace el ejercicio de venir a Aguablanca y sentarse a hablar con estos muchachos recurrentemente?

JA: Participo mucho en actividades de una fundación. Trabajo mucho con ellos. Y en otras actividades. Esto hay que hacerlo.

JMA: Héctor, tú caso es una excepción, ¿o hay muchos jóvenes que piensan distinto, piensan en construir?

HO: Hay demasiados. Parte de ese descontento que se vio en abril del 2021, es esa cantidad de jóvenes que quieren que los escuchen, que tienen ideas para dar. También tienen acciones. Hay que darle la oportunidad a proponer y a escuchar. Hay que llevar esas ideas a la acción.

JMA: ¿Han aprendido durante estos años a oír más?

JA: Definidamente. No prejuzgar. Escuchar al ser humano.

Héctor Obando aprovechó el momento para hablar de fútbol y contar la importancia del jugadores como Adrián Ramos para que los visite.

JMA: ¿Qué le dice a un empresario o a un joven que no está muy de acuerdo con estos diálogos?

JA: Comencemos a construir futuro. Hay heridas que quedaron abiertas, pero hay que cerrarlas. Acá en el Valle decíamos: cómo es posible que en otras regiones se unan para un fin común. Este es el momento de construir. Tenemos que quitarnos los prejuicios.

HO: Debemos hacer las cosas diferentes. Hay que asumir ese rol de confianza y trabajar con los industriales, así se unirán otros sectores. Hay que darse la oportunidad de charlar.

JMA: ¿Qué le dirían al presidente Gustavo Petro?

JA: Importante. Las soluciones las tienen estos muchachos. Hay que creerles y apoyarlos. No les quitamos esos aportes que han tenido.

HO: Decirle a él que crea en esto. Quitar un poco el mensaje que si no pasa X o Y cosa vamos a salir a las calles, porque yo creo que es bueno manifestarse, pero creo que el estallido social nos perjudico a todos. Todos perdimos algo. Es momento de darse la oportunidad. Hay que creerle a estos procesos.

JA: “Presidente Petro, no siga dividiendo, únanos”

ProPacífico, compromiso Valle y la fundación

HO: Una de las cosas que le dijimos a ProPacífico fue todos estos programas son muy bonitos, muy chéveres y realizables, pero si no tenemos una estructura y un entorno seguro para la niñez y para los jóvenes e muy difícil. Ya teníamos fotos de la casa, siempre nos la habíamos soñado. Compromiso Valle nos lo hizo realidad.

María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico nos deja un bonito mensaje:

“Esta relación es genuina, es sincera. Todos somos sociedad civil. Tenemos que seguir trayendo más personas, sobre todo esas que están en los extremos. No podemos dejar que nos sigan poniendo en orillas opuestas. Importante vernos como iguales”