William Salamanca en Noticias RCN: “El presidente me ordenó que fortalezca la seguridad en Bogotá”

En el departamento de Bolívar, el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, entrevistó al director de la Policía Nacional, William Salamanca. Habló, entre otros temas, sobre la inseguridad en Colombia, las órdenes que le ha dado el presidente Gustavo Petro y sus objetivos al regresar a la institución.

¿Qué está pasando con el tema de seguridad en Colombia?

Sí, soy consciente que hay problemas de inseguridad: el hurto, la extorsión en algunas zonas del país, el secuestro... pero ¿qué decir acá?. Que hay una Policía comprometida con las capacidades humanas, técnicas y tecnológicas para enfrentar la inseguridad de esos delitos. En el homicidio hay una reducción, pero un colombiano que fallezca en cualquier escenario lo lamentamos.

¿Qué estamos haciendo? Lo primero, el ‘plan choque’, que se dispuso por el ministro de Defensa Nacional y la cúpula de la Policía Nacional: ya avanzamos con muy buenos resultados. Una gran cantidad de capturas, armas incautadas, vehículos recuperados, personas capturadas...

Habla de extorsiones y lo que resulta más increíble es que todas esas extorsiones se planean y se ejecutan desde las cárceles de Colombia...

Ya viene una estrategia para contener lo que realmente viene en las cárceles, que es la amenaza extorsiva.

Se lo he oído a otros generales y a otros ministros y no pasa nada...

Bueno, sí pasa cuando se denuncia. Y ese es un llamado del director de la Policía para la persona que es extorsionada: denuncie o llame primero a la línea 165. Hemos fortalecido las capacidades del Gaula, esta línea atiende las llamadas 24/7.

Aquí viene una orientación: muchas personas están ‘aprovechándose’ de grupos delincuenciales que están actuando en el territorio y se toman sus nombres. Entonces extorsionan a nombre de ellos y una persona que no conoce, que somos la mayoría de colombianos, entramos en pánico y estamos accediendo a pagar extorsión: eso no está bien, hay que llamar a la línea 165 para que reciba la orientación.

Un dato importante: el 87 % de las investigaciones por extorsión tienen éxito con la Fiscalía, gracias a la denuncia.

Lo de Bogotá es miedoso, no pareciera ser la unión de tres 'raponeritos', sino más bien un crimen transnacional que se ha tomado varios sectores de la capital: ¿le está preocupando la situación de Bogotá?

Sí, también es un propósito del Gobierno Nacional. De hecho, desde que asumí el cargo, en estos casi 100 días, el presidente me ordenó: fortalezca la ciudad de Bogotá, apoye más a Bogotá. Llegamos con un comando élite que está dando resultados y las cifras de homicidios empiezan a reducirse.

También reconozco la labor importante de la alcaldesa con las secretarías de despacho, en cabeza del secretario de Seguridad y de Gobierno, que trabajan de la mano con la Policía y el apoyo de la comunidad.

Y se suma a la estrategia el nuevo modelo CAI, que es convertir al CAI en un lugar para escuchar a las comunidades, al vecindario, qué hacer por la seguridad, qué hacer para fortalecer la convivencia y la tranquilidad en los entornos

¿Hacen falta más policías en Bogotá?

Siempre hará falta policías en Bogotá y en el mundo entero, pero acá hay que ser conscientes de que no tenemos más policías, nos tenemos que defender con lo que tenemos, pero sí aparece en un escenario que estamos evaluando.

¿No será que hace falta es voluntad para tener más policías y voluntad de gobernantes para darle más plata a la Policía y que pueda haber más uniformados?

Del presidente Petro he recibido todo el apoyo en lo moral, en lo anímico y en lo institucional, pero también en lo operacional, y me refiero a las capacidades y también a la logística.

Hay una propuesta, que ya la aprobó el Gobierno, de vincular a policías que dejaron la institución hace unos años, hasta cinco años. Estamos en ese proceso.

¿Cómo andan de moral los policías? Porque no me niegue que es difícil para muchos de ellos ver cómo algunas personas en el Gobierno consienten a los malos y al tiempo a ellos les toca combatirlos o, peor aún, los tienen de brazos cruzados, dirían algunos...

De brazos cruzados nunca. De pronto falta mucho por mostrar, es importante mencionarlo.

¿Cómo hace para manejar el hecho de que se está negociando efectivamente con muchos delincuentes y al mismo tiempo hay que buscarlos, combatirlos, perseguirlos?

La Policía cumple su labor constitucional de defender las libertades públicas de la Nación, de los habitantes de Colombia y de enfrentar la criminalidad. Claro, me duele algo: y es que cuando la criminalidad nos quita a un policía golpea mucho.

Tres mayores recientemente capturados...

Sí, me dolió en el alma, pero aquel policía que se salga de su código y ética y camine por senderos turbios donde la corrupción lo cobije, no hay nada que hacer.

Uno de los CAI de Ciudad Bolívar casi se había vuelto un expendio de drogas...

Sí, ningún policía puede caer en la deshonestidad. Lo enfrentamos con contundencia y lamentamos lo que ocurrió en el CAI de Bogotá en torno a la labor de una Policía que debe justo hacer lo contrario.

¿Está mermada la inteligencia en Colombia?

No, para nada. La Policía tiene una dirección de inteligencia que está llena de experiencia y la estamos aprovechando para enfrentar la criminalidad con grandes resultados. Poco a poco vamos avanzando

¿Se dejó de perseguir a los objetivos de alto valor en Colombia?

No, por el contrario. En estos 100 días de administrar La Policía, de estar al mando de la Policía, hemos dado grandes golpes junto con la Fiscalía General de Nación.

¿Cómo cuál?

La captura del jefe finanzas del Clan del Golfo. Este era el jefe de todo el Clan. También ‘Pantera’, que fue capturado por la Policía en una operación limpia, respetuosa de los derechos humano. Fue un grupo especial de la Policía que le llegó a su a su nido y lo capturamos. ‘Vallenato’, que amenazó al gobernador Zuluaga con un atentado, le llegamos allá a su nido en la selva, gracias a la inteligencia.

Se queja mucho el gobernador del Meta de la inseguridad...

Hay problemas de inseguridad, yo me reuní con él. El panorama que me mostró se ajusta a la estrategia de la Policía.

¿Le preocupa el Cauca?

Sí, me preocupa el Cauca, y en buena hora la decisión del señor presidente de la República de fortalecer con las capacidades de la fuerza pública del Cauca. Ya lo hicimos y ya el escenario empieza a cambiar.

Me dicen que la vida del director de la Policía estuvo en riesgo en Timba, Cauca: ¿fue así?

Hubo una expresión de amenaza de las disidencias, pero aquí estamos y vamos a volver.

Me dicen que fue ráfaga a la camioneta y también al helicóptero: ¿alcanzaron a impactarlos?

No, para nada porque había un buen componente de seguridad. Se viven momentos de tensión en esta carrera de ser policía, siempre se presentan.

¿Hay garantías para que estas elecciones se puedan realizar en paz y tranquilidad?

Hay garantías. Hablo por la labor de la Policía, el papel de la Policía. Desde enero de este año la Policía nombró a un coronel como gerente del Plan Democracia que interactúa con toda la institucionalidad comprometida en las elecciones. En las reuniones, una vez asumo la Dirección de la Policía, con el ministro de Defensa Nacional y la cúpula militar, hay total compromiso de contribuir con las elecciones seguras. Y en eso estamos.

Uno siente a veces que ustedes hacen su trabajo como policías y que la justicia no responde: deja a los delincuentes en libertad muy rápidamente. ¿A veces siente esa impotencia?

Yo soy respetuoso de las decisiones de la justicia, yo hago mi trabajo. Siempre respetaré las decisiones de los jueces.

La platica del azul de los nuevos uniformes como que con usted se perdió, porque le gusta mucho es el verde, volvió a los antiguos...

La Policía tiene varios uniformes, este es uno de tantos uniformes, es el que usan los comandos élite de la Policía. El nuevo uniforme azul es solamente para la seguridad urbana, cascos urbanos.

¿Qué sensación tiene usted de todo ese episodio de las interceptaciones, el polígrafo, de la niñera de la exjefe de Gabinete del presidente Petro?

Esperemos los resultados, ojalá con la celeridad, pero con objetividad, como suele suceder, y estoy a la espera de que la Fiscalía y la Procuraduría se pronuncien.

Usted estaba en Miami muy bien de cónsul, ¿no se arrepiente de haber tomado la decisión de venirse a todos estos chicharrones aquí en Colombia?

Le confieso algo: yo nunca pensé en volver a la Policía, ya había cerrado esa página. Pero cuando el señor presidente y el señor ministro de Defensa me lo piden, nunca lo dudé, porque estoy aquí solamente con un propósito: servirle a mi institución y a mi país.

¿Le interesaría el ministerio de Defensa?

No, esas son decisiones del señor presidente de la República, él me ha depositado la confianza como director de la Policía: espero no fallarle a él y a los colombianos.