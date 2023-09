Habla el abogado de Laura Sarabia: “Somos víctimas en el caso de las interceptaciones ilegales” 

Noticias RCN digital habló en entrevista con Jorge Mario Gómez, el líder del equipo de defensa de Laura Sarabia, quien será posesionada como directora del Departamento de Prosperidad Social en los próximos días. La exjefe de gabinete deberá ir a interrogatorio con la Fiscalía en calidad de indiciada el próximo 05 de septiembre. Allí contestará preguntas sobre lo ocurrido a inicios de este año en su apartamento con la pérdida de dinero en efectivo y las posteriores interceptaciones ilegales a dos exempleadas domésticas que trabajan en su casa. El abogado dice que la Fiscalía se equivocó en el comunicado con el que se anunciaron las capturas a varios policías relacionados con el caso la semana pasada y se refiere a la muerte del coronel Óscar Dávila, quien trabajaba en la seguridad presidencial y estaba a cargo del salón de polígrafos al que llevaron a Marelbys Meza.

¿Cómo recibe la defensa de Laura Sarabia la captura de cinco policías involucrados en interceptaciones ilegales?

Las audiencias revelaron que se trata de un caso que estaba dentro de la órbita y control interno de la Fiscalía en lo que corresponde a las interceptaciones ilegales. La Fiscalía debe explicar lo que sucedió, y por qué se incluyó el teléfono de la ex niñera. Como en el universo kafkiano, de manera absurda, mostraron a la Fiscalía 101 Local de la Unidad de Hurtos como víctima de sus propias omisiones, a pesar de ser esa misma Fiscalía 101 la que pidió investigar las interceptaciones ilegales. Ese despacho es el que investiga el hurto que denunció Laura Sarabia, allí acudió a ampliar denuncia, aportamos pruebas y hemos intentado colaborar con la investigación, pero poco o nada han hecho para respetarnos los derechos como víctimas. La Fiscalía no puede lavarse las manos o, sino, ¿dónde queda la confianza legítima de un ciudadano que denuncia ante las autoridades?

¿Laura Sarabia conocía a alguno de esos policías?

No. A ninguno.

¿Pero a ella en algún momento le informaron, sugirieron o notificaron que estaban haciendo unas interceptaciones en la investigación por el hurto de dinero?

Jamás. En esta investigación somos víctimas. Las interceptaciones telefónicas son asuntos exclusivos en los que intervienen sólo fiscales y policías judiciales.

La investigación por el uso del polígrafo, es un asunto completamente independiente, y el día martes, compareceremos a la Fiscalía para que por fin oigan nuestra versión, que ya está muy clara en la Procuraduría. Allí se recaudaron pruebas y testimonios que explican con solvencia lo ocurrido. Esperamos que la Fiscalía haga lo mismo. A propósito, ¿qué tan avanzada está la investigación por el uso del polígrafo, hace más de dos años, a las tres ex empleadas del padre de la ex vicepresidenta Marta Lucia Ramírez?

¿Creen que hay alguna razón por la que la Fiscalía anuncie estas capturas cuando se sabe que Sarabia va a ser directora del DPS?

El comunicado de prensa de la FGN es no solo inapropiado su contenido confunde, es inexacto y afecta los derechos de mi clienta. Las coincidencias en este caso no existen. Al Fiscal General le consta que Laura Sarabia no abusaba de su cargo para que avanzara la investigación por el incidente del hurto, solicitaremos la declaración del Dr. Barbosa para acreditar este hecho, que quedó registrado en una llamada del mes de febrero.

¿Cuál fue el papel de Sarabia cuando se enteró del hurto del dinero?

Denunciar de inmediato para que las autoridades hicieran su trabajo, como corresponde. Por lo dicho en las audiencias del viernes pasado, la Fiscalías a cargo deben investigar hacia dentro y no buscar confundir hacia afuera.

¿Cuál fue el monto exacto de dinero que le robaron de su casa?

Fueron el equivalente entre dólares y pesos a casi 7 mil dólares y así quedó probado ante la Fiscalía con documentos sobre el origen de esos recursos. Cuando ampliamos la denuncia, Laura Sarabia explicó incluso un préstamo bancario que se vió obligada a pedir para el mes de marzo, para cubrir sus obligaciones financieras, debido al perjuicio del hurto.

¿Ya tuvieron un interrogatorio o una declaración en la Fiscalía?

El próximo 5 de septiembre acudiremos a interrogatorio en la investigación por el uso de polígrafo, que ya está claro que obedeció a un protocolo legítimo, que se aplica hace tiempo. Es una diligencia concertada entre la Defensa y la Fiscalía y esta es la única citación.

¿Sarabia ha mencionado a Armando Benedetti en alguna declaración a la Fiscalía o la Procuraduría?

No. Esta es la primera diligencia o citación que atenderá.

¿Qué pasó finalmente con Marelbys Meza?

La Fiscalía la mantiene como testigo protegido y al mismo tiempo indiciada por el hurto. No es una condición normal en los procesos penales, pero así lo ha determinado la Fiscalía.

¿Hay alguna relación de este caso con el suicidio del coronel Dávila?

Lo que ocurrió es una tragedia humana que merece todo nuestro respeto y condolencias por la pérdida de un padre, esposo, hermano e hijo.