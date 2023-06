Alejandro Gaviria: “Las reformas, como las quiere el Gobierno, no van a pasar”

En el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en donde recordó que esperaba mientras comenzaban los consejos de ministros, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, en entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, habló sobre temas como el presidente Gustavo Petro, las reformas del Gobierno, la exjefe de Gabinete Laura Sarabia y su salida del Ejecutivo.

J.M.A: ¿Ha habido decisiones que ha tomado en su vida política reciente de las que se arrepiente?

Yo creo que esa diferencia de opinión tiene que ver con una decisión que fue problemática de alguna manera, cuando yo decido hacer parte del Gobierno de Gustavo Petro después de haber tenido una campaña en la que yo lo critiqué con vehemencia.

Es una decisión que es difícil de explicar, pero de la que yo no me arrepiento José Manuel, porque yo soy un liberal, vos también los sos, y los liberales creemos en el fondo que acuerdos parciales, porque siempre van a ser parciales, no son definitivos, entre diferentes conducen al cambio social para bien.

Yo entré al Gobierno de Gustavo Petro con una promesa, una idea que se ha venido diluyendo en el tiempo y era la idea de un acuerdo nacional, allí estaba José Antonio Ocampo, Cecilia López, habíamos trabajado en otros Gobiernos.

J.M.A: No me diga usted que no sabía cómo iba a reaccionar y cómo iba a ser Petro, de hecho, usted tuvo una predicción que se vino cumpliendo muy rápidamente también...

Hubo un momento este año que es el primer consejo de ministros en el mes de enero donde yo no sabía que iba a pasar. Se presenta la agenda legislativa, se dice que vamos a priorizar la reforma a la salud que va a estar en sesiones extraordinarias del Congreso, viene después la reforma pensional y la reforma laboral, está el PND y la adición presupuestal.

Yo levanto la mano en ese consejo de ministros y digo “nosotros no conocemos la reforma a la salud todavía, conocemos pedazos que se han dicho aquí y allá, es importante que la discutamos en un gabinete plural". Yo dije en ese momento a mi me van a preguntar porque yo fui ministro de Salud y yo voy a decir lo que pienso y dije una frase que es “un Gobierno de coalición, como este Gobierno de coalición, tiene que tener flexibilidad programática”.

Voy a decir algo que me inquieta, por allá en el mes de diciembre, en las primeras semanas del mes de enero, el presidente Petro dijo “me gusta que este sea un Gobierno de coalición y que sea plural” y esa idea se perdió por completo, ya no existe. Pero yo nunca pensé que yo iba a salir en febrero, en siete meses con una tarea incompleta.

J.M.A: Usted hablaba en campaña, sobre todo en esa segunda vuelta, sobre la explosión controlada. Explosión sí hubo, pero controlada nada.

Esa ilusión en Petro, esa confianza en la figura del presidente Petro y el Gobierno actual era también una confianza en la democracia, por eso yo hablaba de una explosión controlada. Yo creí que el presidente iba a ser capaz de hacer dos cosas, representar o articular esa frustración, pero tener un Gobierno eficaz que avance en las reformas.

Para eso se necesitaba ser pragmático e idealista al mismo tiempo, yo he dicho que él son dos personas, una es el negociador, pero al mismo tiempo un agitador, y esa idea de esta doble personalidad o esta doble condición, que no lo digo de manera peyorativa como una crítica, sino como algo bueno, se ha ido perdiendo y eso me preocupa.

J.M.A: ¿Estaría mejor Colombia hoy con Rodolfo Hernández como presidente?

Yo creo que no, yo creo que no porque sería aún un país más polarizado, sería un país con muchas ilusiones frustradas y la historia política reciente de Rodolfo Hernández es problemática, él fue condenado por la Procuraduría, él no quería ser presidente.

J.M.A: Si usted no está arrepentido, como me dijo, entonces, ¿cómo está?

Yo estoy preocupado, tengo una frustración por dentro también de que esa idea del acuerdo nacional se perdió completamente y estoy como muchos colombianos mirando al futuro con incertidumbre, no sé muy bien lo que puede venir para Colombia.

Veo inacción en un tema que me preocupa a mí, que hizo parte de mi salida que es la reforma a la salud. Toda la discusión del país parece centrada alrededor de la reforma, pero si uno deja la reforma de lado y trata de entender que es lo que está pasando en el sector salud es una inacción destructiva.

No se está haciendo nada, las deudas están creciendo, el sector está sumido en una incertidumbre tal que se puede caer a pedazos, eso me preocupa, y eso está pasando en otros sectores.

J.M.A: Muchas personas que lo ven a lo mejor digan: "Alejandro Gaviria sabía que en esa campaña, a la que llegó y de la cual fue ministro del Gobierno de Gustavo Petro en sus inicios, estaba gente como Armando Benedetti o Roy Barreras". ¿Eso a usted nunca lo inquietó?

Yo no sabía que esto estaba pasando, hubo un tema que si me inquietó y que atañe a la historia política y la trayectoria que fueron los Petrovideos, eso me inquietó, pero yo dije no me lo voy a tomar personal, yo utilicé una frase “no me voy a quedar rumiando rencores”.

Cuando aparecen a finales de la semana pasada los audios, a mi si me preocupa porque yo he creído también en la necesidad no de politizar la moral, pero sí de moralizar la política.

J.M.A: ¿Siente que hubo plata mal habida en la campaña de Gustavo Petro?

No soy capaz de anticiparlo. Los rumores que más me preocupan es lo que tiene que ver con esta conexión entre lo que pasó entre el hermano del presidente y el Clan del Golfo, esa historia que por ahí está insinuada es lo que más me preocupa en este momento.

J.M.A: ¿La locura tiene remedio en un país cómo Colombia?

Vivimos en una época difícil porque es una época de desconfianza en la misma democracia, desconfianza es los valores liberales que yo defiendo, la libertad también, entonces es eso ¿Qué vamos a hacer?

Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel y quiero hacer una defensa aquí expresa de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Yo creo que esa es la base de la democracia y yo soy absolutista en términos de libertad de expresión.

J.M.A: ¿Usted siente que el presidente oye a alguien? ¿A quién?

Hay una anécdota interesante, yo acompañé al presidente Petro a Naciones Unidas, él había hecho una alusión, creo que cuando llegamos ese domingo a la ciudad de Nueva York, que fuimos a Queens, acerca del lobo solitario y no la manada, y yo dije esa idea como de un lobo solitario parece describir al presidente.

J.M.A: ¿Qué piensa hoy usted de Carolina Corcho?

Jugó un papel muy problemático en el Gobierno porque todo este proceso que hablábamos ahora de cómo esa idea del acuerdo nacional se rompió, se rompe por la reforma a la salud. Habíamos llegado a un acuerdo con el presidente, parcial, de incorporar algunas de las inquietudes que teníamos en ese momento y nunca se incorporaron.

Ese fue el comienzo en esta especie de efecto dominó, eso propició mi salida, generó un resquebrajamiento del gabinete de coalición, terminó, creo yo, siendo un factor importante en la salida del ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura, agrietó la colación en el Gobierno. La obstinación de Carolina Corcho negaba la idea de un Gobierno de coalición, donde se pueden discutir ideas.

Incluso, él a nosotros nos dijo lo contrario, él utilizó una expresión “nos chichipateamos”, esto es “yo acepto los cambios que ustedes me están proponiendo” que implicaba que las EPS iban a seguir jugando un papel de aseguradoras, él dijo eso un viernes en la tarde.

Cuando el lunes nosotros conocemos el texto del proyecto de ley de la reforma a la salud no se había incorporado nada. Hubo un momento un poco surreal, ya estaba la gente esperando en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, nosotros en la oficina de la entonces jefa de Gabinete Laura Sarabia redactando a la carrera tres artículos para de alguna manera reflejar el consenso.

Yo decía esto ya no tiene sentido, ya la gente está esperando, y ese fue el comienzo del derrumbe de una idea política, una idea de que se iba a tener un Gobierno plural.

J.M.A: ¿Qué piensa hoy de Laura Sarabia?

Laura era una persona muy importante en el Gobierno, me tocó verla a mí en la labor de coordinación, tuve una buena relación con ella. Dirigió un comité estratégico que nosotros teníamos que era plural y trataba de afianzar esta idea, pero yo noté que ese comité estratégico que supuestamente debía asesorar al presidente comenzó a perder importancia.

Un cambio de planes que no fue planeado cabe la contradicción, un Gobierno que quería ser un Gobierno de coalición, que quería ser un Gobierno plural. Yo creo que si hubiera existido una persona con más experiencia política de pronto esto no había pasado.

J.M.A: ¿Qué va a pasar, para usted, con las reformas?

Como quiere el Gobierno no van a pasar, la reforma a la salud, la idea original de Carolina Corcho no tenía apoyo político. La laboral la veo más difícil, en la de pensiones me parece que hay un acuerdo más profundo y la discusión va a ser sobre lo que se llama el pilar, de pronto hacia el segundo semestre podemos tener una reforma pensional.

J.M.A: Mes de octubre, elecciones regionales: ¿va a cambiar el panorama político adversamente para el Gobierno?

No, yo creo que ya podemos anticipar que, en las elecciones regionales, en las principales ciudades no le va a ir bien al Gobierno, pero eso no significa que el Gobierno va a quedar destruido políticamente, seguirá tratando de buscar consensos.

J.M.A: ¿Volvió a hablar con Sergio Fajardo?

No, esa relación lo digo con respeto, quedó rota.