“La llegada de Trump abre grandes oportunidades para Colombia”: exministro José Manuel Restrepo

Este lunes 20 de enero Donald Trump regresa a la Casa Blanca de los Estados Unidos como presidente y en diálogo con Noticias RCN, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habló sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Colombia y el país norteamericano.

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Colombia

Según el rector de la EIA en Medellín, con la llegada de Trump a la presidencia se plantean algunos desafíos, pero al mismo tiempo, se abren grandes oportunidades para Colombia.

“Yo creo que el desafío más importante es que el presidente Trump ha anunciado la implementación de una serie de medidas arancelarias contra China, incluso contra México, y eventualmente lo podría aplicar contra otros países, incluyéndonos a nosotros”, indicó.

También aseguró que “simultáneamente se abren grandes oportunidades, oportunidades en lo que se ha llamado el nearshoring. Justamente de establecer esos aranceles en contra de China, se abren oportunidades para sectores de la economía colombiana que puedan proveer a los Estados Unidos aquellas mercancías que ya no llegarían de China”.

¿Qué pasará con el Tratado de Libre Comercio?

Entretanto, en medio de la entrevista, el exministro de Comercio se refirió a los recientes cambios que se han realizado en el Tratado de Libre Comercio, más exactamente en el capítulo 10, y aseguró que los cambios dejaron dos grandes errores.

“Yo he señalado públicamente que esto tuvo dos errores. El primero de los errores fue la forma. Esa nota interpretativa, como se ha dicho, desde los Estados Unidos no tuvo el respaldo de los gremios de la producción, tampoco del Congreso norteamericano, tampoco del Congreso colombiano, y hay un sentimiento de que se hizo con cierto bajo nivel de transparencia y de no inclusión de los actores claves”, detalló.

Adicionalmente, explicó que otro aspecto preocupante es “que se haya hecho relativamente a la carrera, a cuatro días, del nuevo gobierno norteamericano. Eso no va a llegar bien al gobierno americano y yo creo que abre un desafío en las relaciones diplomáticas comerciales entre los dos países”.