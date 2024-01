Extorsionistas secuestraron a un trabajador porque el dueño del negocio se negó a pagarles la vacuna

La extorsión es un flagelo que parece no dar tregua en el país, con una violencia que cada día exacerba por parte de los delincuentes que se dedican a intimidar y amenazar la vida de comerciantes que viven de las ganancias de sus negocios.

Noticias RCN conoció la historia de un comerciante que, por negarse a pagar la vacuna que le exigían los extorsionistas, tuvo que enfrentar el secuestro de uno de sus empleados.

Por fortuna lo pudieron rescatar, no sin antes vivir un verdadero drama que se ha convertido en el diario vivir de las víctimas de este delito.

El plan para secuestrar al trabajador

Con extrañas facturas comenzaron los cobros extorsivos de una organización delincuencial que exigía a este comerciante de Flandes, Tolima, altas sumas de dinero a cambio de permitirle trabajar y no atentar contra su vida y la de sus colaboradores.

Extorsionista: Ese aporte se le dijo a él que era de 6 millones de pesos

Ese aporte se le dijo a él que era de 6 millones de pesos Comerciante: Sí señor, yo trato, soy una persona de escasos recursos, o sea, realmente…

Sí señor, yo trato, soy una persona de escasos recursos, o sea, realmente… Extorsionista: A mí no me interesa eso, no me interesa nada

Al no recibir el dinero, los extorsionistas se atrevieron a elaborar un peligroso plan para secuestrar a uno de los trabajadores del establecimiento. Los investigadores del caso revelaron que todo esto se logró debido a un engaño, en el que solicitaron unos materiales de construcción al local, para poder tener acceso a su víctima.

De acuerdo con el informe, el dueño del negocio envió a uno de sus trabajadores hacia Girardot, en el departamento de Cundinamarca, en donde supuestamente entregaría el material que los delincuentes solicitaron a domicilio.

Pero el plan de los criminales era otro. Secuestraron al transportador y comenzaron a exigir un pago de $30 millones por su liberación, usando videos en donde le apuntaban con armas de fuego a la víctima, mientras esta rogaba por su vida.

Ayúdenme, me van a matar. No me vaya a matar hermano

Le puede interesar: El año pasado 10 personas fueron asesinadas por extorsiones, en 2024 van dos casos

Trabajador secuestrado por extorsionistas cuenta su historia

“Yo fui y allá había cuatro sujetos que me cogieron, me pusieron las armas en la cabeza y me dijeron ‘siga, somos las Autodefensas’, y me hicieron subir por allá a una montaña, me llevaron, y yo caminé y caminé con ellos”, cuenta la víctima del secuestro.

El Gaula de la Policía desplegó un ‘plan candado’ para dar con el paradero del trabajador y luego de un intercambio de disparos, lograron capturar a un delincuente que herido. Un menor de edad también fue aprehendido durante el operativo.

De acuerdo con las autoridades, los menores son frecuentemente instrumentalizados para delinquir por cabecillas como alias Pipe, ‘Satanás’ o el ‘Negro Ober’, quienes tienen condenas de hasta 50 años de prisión, pero continúan extorsionando a través de jóvenes que necesitan el dinero.

En esta historia, el transportador fue finalmente rescatado y liberado gracias a las autoridades; mientras que los delincuentes serán puestos a disposición de la justicia.