Familia de Ana María Serrano aún espera justicia a más de un año de su feminicidio en México

Han pasado 495 días desde el trágico feminicidio de Ana María Serrano, una joven colombiana de 18 años que fue víctima de su supuesto novio en México, Alan Hill. Cabe recordar que esta joven era sobrina del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

El trauma de su pérdida persiste, no solo por la ausencia que dejó en su familia, sino también por el camino sinuoso de la justicia mexicana. Este hecho ocurrió en septiembre de 2023 y desde entonces su familia ha estado inmersa en un doloroso proceso legal que aún no concluye.

¿Qué está esperando la familia de Ana María Serrano?

En diálogo con Noticias RCN, la madre de la víctima, María Ximena Céspedes, indicó que todavía esperan resultados por parte de la justicia en México. "Ahorita lo que falta es que resuelvan ese amparo, para que sepan en Colombia un amparo es una tutela especialmente sobre una prueba, una vez se resuelva eso en principio tendremos que iniciar el juicio, salvo que alguna de las partes ponga un recurso adicional".

En cuanto a todo el tiempo que ha pasado sin su hija, indicó. "Entrar a la casa es un dolor horrible porque todos son recuerdos, yo bajo a la cocina y la veo cocinando porque le encantaba hacer galletas. El silencio tal vez es lo que más trabajo nos ha costado".

"Yo ya lo perdoné": dice la madre de Ana María Serrano

Por otro lado, la mujer le envió un mensaje al victimario, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario Juan Fernández Albarrán, donde tendrá que responder por los delitos de homicidio y alteración de elemento material probatorio.

"Si lo tuviera de frente me gustaría decirle que yo ya lo perdoné, que yo no tengo ningún rencor y que más bien me da pesar, porque mientras yo puedo ver el amanecer y salir a caminar, triste o no, pero salir a caminar y ver los colibrí volando, él está encerrado en una cárcel", finalizó.