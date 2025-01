"Desapareció sin saber qué fue lo que pasó": familia del menor de 9 años asesinado en Pereira

Diego Valencia Camayo, un niño de 9 años, desapareció el pasado 16 de diciembre en el corregimiento Caimalito, en Pereira, Risaralda cuando salió a preguntar por los horarios de las novenas navideñas. Tras días después, el cuerpo del menor fue hallado en estado de descomposición.

La familia del menor clama por justicia y respuestas de las autoridades, mientras se legaliza la captura del presunto responsable del crimen.

Familia del menor asesinado en Pereira pide justicia

Carolina Valencia, hermana de la víctima, quien ha liderado la búsqueda de respuestas ante el dolor de su madre y familiares, expresó su consternación.

"Era un niño de 9 años que no le debía nada a nadie, no era un niño pues que uno dijera, no, el niño era grosero, no, era un niño de casa, era un niño de casa que desapareció sin saber qué fue lo que pasó", aseguró Carolina

La familia insiste en la necesidad de obtener información detallada sobre el avance de la investigación.

“Necesitamos que se haga justicia, que la persona que ya tienen capturado, pues que confiese, que diga qué fue lo que pasó, por qué lo hizo", manifestó Carolina.

Además, señalan que, 18 días después del homicidio, aún persisten las dudas pues aún no han recibido el dictamen de Medicina Legal.

Legalizan la captura del presunto asesino de un niño de 9 años en Pereira

Las autoridades, por su parte, informaron que la captura del presunto responsable se logró gracias a la ayuda tecnológica y la colaboración de la comunidad. El sospechoso enfrenta cargos por homicidio agravado y hurto agravado, y se le ha impuesto medida de detención en un establecimiento penitenciario.

La general Yurian Jeannette Romero, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, reafirmó el compromiso de la institución en la búsqueda de justicia para casos que involucran a niños, niñas y adolescentes.

El detenido no aceptó los cargos imputados y, por disposición de un juez, deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.