¡Libérenlos ya! El clamor de tres familias que sufren el flagelo del secuestro

Libérenlos ya es un clamor de todo un país y un mensaje que esperan los colombianos que llegue a los violentos. En A Lo Que Vinimos tres mujeres que lideran las voces de familiares secuestrados piden libertad. Estuvieron en la plenaria del Senado implorando ayuda para que liberen a sus seres queridos.

Ana Milena de la Peña esposa de Fabián Arias

Me encuentro en las circunstancias en que ningún ser humano quiere ser conocido o visto ante la sociedad ni ante Colombia. Mi esposo hace cerca de dos meses fue secuestrado, estoy viviendo en incertidumbre constante con mi bebé de no saber cuándo va a regresar y cuando va a hacer ese día en que por fin podamos tener a Fabián.

¿Cómo han sido estos días para usted y para sus hijos sin Fabián?

Esto es una pesadilla, el crimen atroz del secuestro no solamente incluye a una familia, incluye a un pueblo colombiano. Realmente me encuentro acá ante circunstancias que no desearía. Vivo diariamente en el suspenso de no saber cuándo va a ser el día en el que va a llegar, han sido 58 días de desespero constante y angustia total.

Vea también: Procuraduría pide al Gobierno gestionar liberación inmediata de los secuestrados por el ELN

Yolima Díaz hermana de Jhon Jairo Díaz. ¿Qué le han dicho de su hermano? ¿Quién lo tiene?

No tenemos ningún conocimiento de quién lo tiene, es una incertidumbre única y total, es un dolor inmenso sin paz ni tranquilidad, es un dolor grande el hecho de no tener con nosotros a John Jairo quien es un joven maravilloso con sueños, metas, proyectos. Es trabajador, un amigo genial y un ser maravilloso que debería estar con su familia y en su empresa trabajando con su papá.

¿Cree que es un secuestro extorsivo?

Supuestamente ese sería el objetivo, pero la verdad considero que somos una familia trabajadora, no somos una familia de delitos.

Helen Aranzales, esposa de Juan Carlos Bayter. ¿Cómo ha sido para sus hijos afrontar la situación?

Me preguntan a diario por su papá. Juan Carlos es un excelente hombre, un padre inmemorable. De hecho el día que sucedió este suceso íbamos al colegio porque hace parte de nuestra rutina. Mis hijos vieron todo y se convirtió en un mal recuerdo para ellos. Cada día en cada cosa les hacen falta su papá, esa es la parte más dura ya no sé qué más decirles.

¿Qué le dice a los violentos?

Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito. Piensen que esa persona que está privada de la libertad puede ser su mamá, papá o un hermano, por favor libérenlos ya, es un gran acto de paz y reconciliación poner en libertad todas las personas privadas de la libertad.

Inicia un nuevo ciclo de conversaciones con el ELN ¿Qué le pide a ese grupo guerrillero?

Ana Milena: Toda mi fe y esperanza esta puesta en una reunión (...) muy claro lo dijo a Iván Cepeda, que si no hay liberación y ni un acto de contrición de este grupo no se sigue con ninguna mesa de negociación.

¿Creen qué esta oportunidad que les dieron para hablar en el Congreso y al país, servirá?

Yolima: Claro que sí, porque es un grito de libertad, queremos a nuestros seres queridos, sanos y salvos compartiendo con nosotros esta Navidad. Les pedimos y rogamos a quienes los tienen que por favor los liberen, ustedes también son seres humanos, aman y son amados, los queremos en casa.