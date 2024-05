Fecode dijo que la transición al nuevo modelo de salud para el magisterio ha sido difícil

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) habló sobre las quejas de los docentes tras la implementación del nuevo modelo de salud.

Constantes quejas por parte de los docentes

Desde que el nuevo modelo de salud para el magisterio se puso en marcha el 1 de mayo, han aumentado las quejas de los profesores.

Alrededor del país, los docentes han hecho filas en las sedes de Fiduprevisora, sumado a los varios reclamos alrededor de fallas en la prestación de los servicios.

Los profesores han asegurado que, por causa de este cambio, sus procedimientos, citas médicas y entrega de medicamentos, se han visto obstaculizados.

Fecode se pronunció al respecto y admitió que el nuevo modelo ha tenido dificultades.

Por un lado, el sindicato dijo que el propósito del nuevo modelo parte de la necesidad de superar el déficit de atención para los docentes, la intermediación financiera y la inoperancia en los mecanismos de control.

Fecode dijo que la transición ha tenido traumatismos

Fecode consideró que el modelo anterior conllevó a consecuencias negativas para los profesores, tales como dificultades en la entrega de medicamentos, problemas en la programación oportuna de cirugías y procedimientos; inconformidades al agendar citas y malos índices de salud.

Con todo esto en cuenta, la Federación apuntó que era necesario abordar las complicaciones por parte del Gobierno Nacional. Por lo tanto, se le dio vida al nuevo modelo de sistema, manejado por Fiduprevisora.

Sin embargo, Fecode admitió que la transición no ha sido fácil, señalando a las anteriores prestadoras de no entregar toda la información necesaria de forma oportuna: “Algunos han negado servicios argumentando no tener contrato”.

Estos factores, como el poco tiempo para la implementación, las limitaciones en la atención electrónica y la poca celeridad en las respuestas, no han ayudado a la operación oportuna del nuevo modelo.

Adicionalmente, la asociación sindical aseguró que durante la transición se han presentado traumatismos relacionados en la dispensación de medicamentos, sedes, referencia y contrarreferencia, lo cual ha perjudicado a la comunidad docente.

Por causa de la situación, han sido varias las críticas a Fecode. Sobre esto, el Comité Ejecutivo rechazó los presuntos sabotajes en el proceso de transición: “Rechaza la estigmatización, las calumnias y las afirmaciones injuriosas contra la dirigencia de Fecode y de los sindicatos filiales”.