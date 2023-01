"Las cosas se han venido agudizando": DT del Pasto reveló detalles de la situación del plantel en Perú

Las protestas en Perú se intensifican y la situación política del país es cada vez más compleja. En medio de la convulsión social, un equipo colombiano quedó atrapado luego de haber disputado varios partidos de pretemporada de cara a la Liga BetPlay 2023.

El plantel y cuerpo técnico del Deportivo Pasto quedaron atrapados en el país ‘inca’ debido a la difícil situación social que se tomó las calles, pues varios ciudadanos protestan violentamente contra la presidenta Dina Boluarte. El Gobierno colombiano informó recientemente que habían solicitado al comandante de la Fuerza Aérea un vuelo humanitario para traer al equipo de fútbol al país.

Noticias RCN conversó con el técnico del equipo, Flabio Torres, quien reveló detalles de la compleja situación que vive.

¿Qué fue lo que les pasó, por qué no pudieron salir de Arequipa?

Nosotros tuvimos un partido el 18 de enero y teníamos regreso el 19, pero justo ese día había problemas de orden público, pero no en Arequipa sino en otras partes del país. Ese día se tomaron el aeropuerto, no la sede administrativa, pero si los alrededores, hubo daños y una persona muerta y desde ahí las cosas aquí se han venido agudizando. Es muy difícil.

¿Ustedes han sido testigos de bloqueos, les ha tocado presenciar estas protestas directamente?

El gerente y la gente de utilería que fueron el primer día al aeropuerto no pudieron llegar. La Policía tuvo que tomar una ruta diferente, y ellos vivieron el tema del cierre de vías. A raíz de eso nosotros tratamos de no salir y no dar papaya porque sería duro que le pasara algo a nuestro equipo. Tratamos de mantener el grupo concentrado y metido en el hotel.

¿Qué les han dicho de la Cancillería colombiana?

Pienso que hace falta que el Gobierno peruano sepa un poco del tema nuestro. Pero supongo que ya deben estarse compartiendo información. Opino que no es fácil porque debe haber un protocolo de salida, somos 31 personas aquí, esperamos que eso tenga un desarrollo rápido.