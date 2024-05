Fuerte desacuerdo entre alcalde de Bucaramanga y gobernador de La Guajira por expulsión de migrantes

Hace una semana, Jaime Beltrán, alcalde de Bucaramanga, realizó un pedido que desató una álgida polémica. Él le requirió a Migración Colombia que cinco migrantes de Venezuela fueran expulsados de Colombia por cometer hechos reiterados de violencia.

El mandatario solicitó que la expulsión se realizara por Paraguachón, en Maicao, La Guajira. Sin embargo, Jairo Aguilar, el gobernador de ese departamento, rechazó esa determinación y la catalogó como xenófoba.

El gobernador de La Guajira expresó el desacuerdo de la expulsión de los migrantes a través de un comunicado

Desde el punto de vista de Jairo Aguilar, el alcalde de Bucaramanga no cuenta con las facultades migratorias para gestionar esas expulsiones. Además, considera que esos hechos generarían un caos, desafiarían los derechos humanos y harían que inicie una guerra de traslado de seres humanos.

“Esas voces, lamento que sean oficiales, son de mandatarios locales que no solamente no tienen funciones migratorias, sino que parecerían usurparlas para ganar una falsa popularidad”, expresó en un comunicado.

“La frontera de Paraguachón ha sido descrita por la comunidad internacional como una de las zonas críticas por la presencia de migrantes que requieren de atención integral por el país y esto afecta igualmente el municipio del Maicao”, agregó el gobernador para revalidar su posición.

Jairo Aguilar cree que esas expulsiones de migrantes agigantarían la ola de inseguridad porque afectarían directamente a los ciudadanos en general y a la población guajira. En ese sentido, le hizo un llamado a Migración Colombia para que intervenga pronto y controle la situación.

Jaime Beltrán, alcalde de Bucaramanga, explicó por qué está buscando la expulsión de los migrantes venezolanos

“Todos los que vivimos en Bucaramanga sabemos que más se demora migración en llevarlos a la frontera, que ellos en meterse otra vez y estar en la ciudad delinquiendo”, afirmó ante los medios de comunicación.

A pesar de que no prosperó la expulsión por Paraguachón, el alcalde Jaime Beltrán ha manifestado que gestionará esta medida por Cúcuta. Su argumento para no detener la determinación es que no encuentra ninguna razón para tener a un migrante con anotaciones judiciales en su territorio.

Adicionalmente, expresó que no le parecía adecuado que lo llamaran xenófobo porque, según él, lo único que está buscando es defender a los habitantes bumangueses.

Hasta el momento se ha conocido que, aunque la tensión es evidente, el alcalde y el gobernador estarían dispuestos a dialogar para llegar a puntos de acuerdo y ponerle fin a la polémica.