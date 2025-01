En medio de aplazamiento presupuestal, FF. MM. solicitan más recursos para atender la crisis del Catatumbo

El gobierno nacional se encuentra haciendo dos importantes movidas políticas, una de ellas es el aplazamiento presupuestal para reducir el hueco de 12 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación este 2025 y el otro es el recaudo que va a iniciar en el marco de la declaratoria de estado de Conmoción por los enfrentamientos en el Catatumbo.

En este contexto el Ministerio de Defensa tuvo un aplazamiento de más de 290.000 millones de pesos y las Fuerzas Armadas piden una adición presupuestal de casi 600.000 millones de pesos para poder atender la emergencia del Catatumbo.

La situación financiera del Mindefensa en medio de los aplazamientos y la crisis en el Catatumbo

Ante el Congreso de la República, el almirante Francisco Hernández Cubides, comandante general de las FF. MM. de Colombia, aseguró que en el marco de la declaratoria de estado de Conmoción en el Catatumbo, era necesaria una adición presupuestal para atender la emergencia humanitaria.

“En el marco de este decreto de conmoción hemos solicitado al gobierno la asignación de un presupuesto de 583.000 millones de pesos más para poder atender esas necesidades”, aseguró el almirante Hernández.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional, debido al déficit fiscal, el Gobierno decretó un aplazamiento de más de 291.000 millones de pesos al Ministerio de Defensa.

“Efectivamente, se decretó un aplazamiento en la utilización de recursos del sector defensa producto del déficit fiscal y de la no aprobación de la ley de financiamiento. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo para que este aplazamiento, que no es recorte, no afecte de manera sustancial la operatividad”, aseguró el ministro Iván Velásquez.

El ministro aseguró que en los últimos 15 años el Ejército ha disminuido sus capacidades, lo que ha dificultado el control territorial, preocupación particular en Norte de Santander, donde se ha presentado un crecimiento del ELN en un 27,98%.

¿Cuáles fueron las entidades a las que se les hizo aplazamiento presupuestal?

Las entidades a las que más se impactó fueron el Ministerio de Hacienda, donde el recorte es de 3.6 billones de pesos, el de Trabajo es 2.5 billones, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene 1.2 billones menos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 600.000 millones de pesos meno y el Congreso de la República tuvo un recorte de 167.000 millones de pesos.

Por otro lado, el gobierno busca recaudar más de un billón de pesos a través de tres impuestos que se usarán para financiar las acciones necesarias en el contexto del Estado de Conmoción Interior decretado para solucionar la crisis humanitaria en el Catatumbo por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.