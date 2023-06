Gobernadores le hacen un llamado al presidente Petro por la seguridad en las regiones

Cuatro gobernadores que participaron en la Convención Bancaria de Asobancaria, que se desarrolla actualmente en Cartagena, le pidieron al gobierno mayor apoyo en las regiones en materia de seguridad, pues aseguran que los grupos al margen de la ley les están ganando espacio.

“Hasta que no se coja toro del narcotráfico por los cuernos y hasta que el presidente de la República no asuma la seguridad con contundencia, no creo que vayamos a tener los resultados que creemos. El problema es que están aprovechando la política de paz del gobierno para ganar espacio en el mercado de las drogas y la criminalidad”, afirmó Héctor Olimpo Espinoza, gobernador de Sucre.