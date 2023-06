Así funciona la ‘carnetización’ a la población por parte de grupos ilegales en el Caquetá

La situación de orden publico en algunas regiones del país es preocupante, los lugares de mayor gravedad se concentran en 73 municipios ubicados en los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Magdalena Medio y Urabá.

En medio de este panorama muchos mandatarios locales y regionales están siendo intimidados por parte de grupos armados como las disidencias de las FARC, el Clan el Golfo y ELN, incluso varios alcaldes despachan por fuera de sus sitios de origen por la presión de estos grupos al margen de la ley.

Noticias RCN habló con uno de los mandatarios más amenazados en el país, Edilberto Molina Hernández, alcalde de Cartagena del Chairá, un municipio del departamento de Caquetá.

¿Quiénes están detrás de las amenazas que ha recibido?

En el departamento y específicamente en el municipio de Cartagena del Chairá tenemos presencia de las disidencias de Iván Mordisco, ellos son los que delinquen en este territorio y son los responsables de la situación de orden público actual.

¿Qué dicen las autoridades y el gobierno sobre las amenazas?

Hemos tenido varias reuniones y consejos de seguridad con el señor Ministro de Defensa, Fernando Velasco, hemos realizado todas las solicitudes formales para poder retornar al municipio.

Se ha solicitado el aumento de los esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, estamos a la espera de los buenos oficios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para podernos garantizar a mí como alcalde y a mi familia la seguridad para poder nuevamente regresar al municipio.

Teniendo en cuenta que no puede estar en su territorio, ¿desde donde está despachando?

Me encuentro despachando desde la ciudad de Florencia, a través de la virtualidad he logrado interactuar con la comunidad, hace una semana logré inaugurar una obra, una pista de patinaje para el municipio por este medio. Pero es muy compleja la situación, no es lo mismo y estoy siempre dispuesto a retornar al municipio, pero con las garantías de seguridad.

¿Hay temor por parte de la comunidad para su traslado?

En este sector se están presentando extorsiones, intimidaciones, carnetizaciones, reclutamiento y esto genera preocupación de quienes realizan una actividad económica porque deben aportar recursos a estos grupos al margen de la ley.

¿En qué consiste la carnetización?

Los procesos de carnetización consisten en que todas las personas que viven en el municipio deben tener un carné de identificación para el ingreso o salida del municipio, incluso al interior del mismo, para que en ocasiones cuando las FARC hacen retenes sean solicitados estos documentos y las personas que no los porten deben pagar una multa de hasta un millón de pesos.

Entonces para evitar estas sanciones irregulares las personas se están afiliando a las Juntas de Acción Comunal y solicitando este tipo de carnet para poderse movilizar libremente.

Además, según lo que dicen los grupos al margen de la ley, esto se hace para evitar que personas extrañas o que no sean de la región ingresen al territorio.

¿Qué pasa en caso de que las personas no quieran adquirir el carné?

Hay intimidación por parte de estos grupos al margen de la ley a la población civil, aunque por ley no es obligatorio tener este carné, los amenazan con perder su trabajo o tener que salir del territorio. Las personas tienen temor.

Hoy nuestra preocupación es que estos grupos ilegales están operando libremente porque el gobierno ha sido muy generoso con estos grupos y ellos deben demostrar realmente una intención de paz con lo que hacen en el territorio.