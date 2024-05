Llegarán más tropas al Cauca para reforzar ofensiva contra las disidencias de 'Iván Mordisco'

Este 23 de mayo, el presidente Gustavo Petro llegó a Morales, Cauca, para atender la situación de orden público que se ha venido presentando ante los ataques armados de las disidencias de las Farc en contra de las autoridades y la población civil.

Junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula Militar y de Policía, fue instalado un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, para plantear las estrategias que permitan hacer frente a los graves hostigamientos y amenazas del grupo armado comandado por 'Iván Mordisco'.

El ministro Velásquez anunció que para el fortalecimiento de la seguridad en el departamento, se coordinó la llegada de 130 hombres de las Fuerzas Militares, y se prevé el arribo de 170 más. Asimismo, se informó la llegada de 100 policías este miércoles, parra reforzar la presencia en las cabeceras municipales.

Otro de los puntos tocados por el ministro Velásquez tuvo que ver con el cese al fuego y los diálogos con el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias, sobre lo cual aseguró que la orden explícita del presidente había sido no continuar con ninguno de estos trámites, si no se comprometen a abandonar las economías ilegales.

No puede haber nuevo cese, e inclusive, cualquier conversación en el suroccidente no puede adelantarse, si no es sobre la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas