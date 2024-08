¿Ha cumplido el Gobierno de Gustavo Petro en dos años?

Petro llegó a la mitad de su administración. En estos dos años ha habido varios asuntos que han marcado su gestión, tales como la paz total, las reformas, los escándalos de corrupción, la seguridad, entre otros.

En La Mesa Ancha analizamos el balance que ha tenido el Gobierno de Petro.

¿Qué le falta al Gobierno de Petro para ajustar lo que prometió en campaña?

Jorge Iván Cuervo:

“Si nos atenemos a lo que fueron las reformas que tienen que pasar por el Congreso, quedaría pendiente la reforma a la salud que se hundió en la legislatura pasada. También quedaría pendiente el debate de la reforma laboral y la reforma a la justicia. Tengo entendido que en esta legislatura no se presentará la reforma a la educación”.

“En términos de reformas, esas serían los cuatro grandes apuestas que tendría por hacer el Gobierno. Pero, por el otro lado está la gestión gubernamental. Todo lo derivado al Plan Nacional de Desarrollo, la reglamentación de la jurisdicción agraria, seguir comprando tierras como una de las banderas importantes del Gobierno y su gran apuesta de paz total en las negociaciones con los grupos armados”.

RELACIONADO Gobierno del presidente Petro abrió diálogo de paz con el Clan del Golfo

“Estas serían las apuestas: reformas legislativas, temas gruesos del Plan Nacional de Desarrollo y consolidar la paz total”.

¿Qué ha cumplido el Gobierno en estos dos años?

Julio César Iglesias:

“Hay que reconocerle al Gobierno que ha intentado ser coherente con un programa de Gobierno que presentó antes de las elecciones. Las reformas eran iniciativas en su programa. En ese sentido, ha estado esa intención, en algunos casos no concretada, de efectuar ese cambio”.

“Otra cosa distinta es si el cambio en las áreas que se ha logrado cristalizar ha tenido el efecto que la gente anhelaba. Lo que se está viendo son resultados en sentido contrario. En el tema de la salud, la gestión del Gobierno ha sido precaria, tanto así que tenemos una crisis que crece cada vez más en diversos segmentos. También hay una economía esencialmente estancada durante todo el periodo presidencial”.

“El tema de la seguridad es otra de las preocupaciones generales de la gente. La promesa de cambio era una transición fácil a la pacificación del país. Se hablaba incluso de transiciones con el ELN de meses, cosa que no ha ocurrido. Al contrario, lo que hemos visto de este y otros grupos es que tampoco se han dado los resultados del cambio que prometió”.

“Lo que ha sido más visible es la promesa de transparencia en el Estado. Pero lo que hemos visto es una explosión de corrupción que van de lo grave a lo gravísimo. Los dos más representativos: Nicolás Petro y Olmedo López con Sneyder Pinilla en la UNGRD. Ha sido un retroceso más que un avance”.

¿Hay decepción en los votantes?

Julio César Iglesias:

“Por lo menos una parte de su electorado sí. Claramente, las encuestas hablan de una caída en su popularidad. Eso tiene que ver con unos resultados que no se están entregando”

Jorge Iván Cuervo:

“El porcentaje de aprobación es del 34% en promedio con todas las encuestas. Es un porcentaje bajo, pero refleja el apoyo de primera vuelta de Gustavo Petro. Uno podría decir que este Gobierno no ha logrado en función de las expectativas planteadas, entonces eso puede hacer que muchos de sus seguidores se sientan frustrados en algunos temas”.

RELACIONADO La estructura criminal que habría estado detrás del escándalo por corrupción en la UNGRD

“El Gobierno no ha tenido una buena estrategia en la agenda legislativa. Inició con un acuerdo que el propio Gobierno dinamitó, pero también ha habido ciertas resistencias en el establecimiento político, que es lógico a las propuestas”.

“¿Cuáles han sido los cambios espectaculares de un Gobierno que propuso el cambio? No ha habido. La reducción de pobreza monetaria la muestran como un logro, pero es una tendencia que se viene presentando desde hace un buen tiempo. Lo que ha cambiado ha sido la agenda de discusión. El Gobierno le ha planteado al país temas que eran tabú. Quizás no le alcancen los dos años, pero me parece importante replantear la agenda de discusión frente a muchos temas que antes no se tocaban”.

Julio César Iglesias:

“Lo que sí ha cambiado es el asunto económico. Estos dos años han sido los crecimientos más débiles en el siglo, salvo el 2020 por el covid. Ahí sí es donde está el cambio más importante”.